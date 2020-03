Montenegro: “La recomendación en los casos de pandemia es la cremación o el velatorio a cajón cerrado”

Luego del fallecimiento registrado en las últimas horas de un hombre que se encontraba internado en la Clínica 25 de Mayo de la ciudad con coronavirus, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, brindó una conferencia de prensa en la cual lamentó la muerte del hombre de 71 años y expresó que “la recomendación en los casos de pandemia es la cremación o el velatorio a cajón cerrado. Esto es una decisión que tiene que tomar la familia la cual está cumpliendo cuarentena”.

“Ya todos los saben, tenemos la triste noticia de comunicar el primer fallecido, es José Bensadon “Jacho”, al cual conocía, con lo cual es una gran tristeza”, expresó Montenegro en la conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema)

En tal sentido, el Jefe Comunal contó: “Tuve la oportunidad de comunicarme hoy con su hijo para poner todo a disposición y desde lo personal teníamos amigos en común y habíamos compartido reuniones, la tristeza es muy grande”.

Pese a esta lamentable noticia, consideró que “esto nos tiene que empujar a seguir trabajando, y respetando la cuarentena y estar todos a la altura de las circunstancia. Tienen que tener responsabilidad sobre todo los que no tienen la necesidad de salir de sus casas, tiene que evitar la circulación porque esto habla de cuidarlos a ellos y cuidarnos a todos”.

Asimismo, se refirió a la comunicación del fallecimiento, en tanto algunos medios comenzaron a adelantar la información antes del mediodía. Pasadas las 12 el intendente Guillermo Montenegro en conferencia de prensa comunicó que ello no era así y que el hombre seguía “muy grave”. Posteriormente se confirmó que a las 12.44 se produjo el deceso y así fue oficializado por parte del gobierno municipal.

Al ser consultado sobre los restos de la persona fallecida si van a ser velados, el jefe comunal indicó que “la recomendación en los casos de pandemia es la cremación o el velatorio a cajón cerrado, lo cual es una norma nacional. Esto es una decisión que tiene que tomar la familia la cual está cumpliendo cuarentena y es bastante complicado”.

“Quedó claro que esta persona fallecida no tuvo contactos. Se siguió a los que vinieron con él en el colectivo, ninguno tuvo síntomas y no estuvo en contacto con el colectivero ni tenía gente atrás o al costado. El seguimiento de los integrantes del colectivo fue importante para determinar que estuvo aislado y evitar el contagio”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que se encuentran trabajando con todo el sistema nacional, provincial, local y privados a los efectos de hacer un relevamiento de todo el sistema de salud. En función de ello, dio detalles sobre la construcción de un futuro Hospital en el área del HIGA, en relación al cual las máquinas del municipio ya comenzaron a trabajar en conjunto con nación y Fernanda Raverta.

“Se están sumando las camas que hay del PAMI, del HIGA y el materno. Se está haciendo un número claro de los recursos materiales y humanos, probablemente se busquen más incluso, porque un nuevo hospital va a generar más necesidad de personal”, sostuvo.

Por último, remarcó que “lo importante es que la curva no crezca rápido e ir buscando la posibilidad que el virus no se mueva, el cual no se mueve si la gente no se mueve” a la vez que precisó que los especialistas estiman que a mitad de abril “sería el momento en que el virus empiece a moverse de una manera distinta, pero lo cierto es que no se sabe tanto, es muy nuevo todo y hay muchas preguntas que aún los especialistas no tienen respuesta”.

De acuerdo a la información que se dio a conocer oficialmente este martes, el hombre de 71 años -quien desde su arribo a Mar del Plata, desde Ezeiza y tras haber regresado de España con síntomas, permanecía internado en la Clínica 25 de Mayo- murió este martes pasado el mediodía.