El marplatense afectado del virus destacó lo positivo de la cuarentena y el aislamiento

El marplatense Maximiliano Cecive (26), el cuarto marplatense diagnosticado con coronavirus en la ex Ciudad Feliz, compartió en la red social Instagram una serie de videos filmados en la propia habitación del Hospital Privado de Comunidad en el que narra su estado de salud, los síntomas que presentó, a la vez que remarcó la importancia de cumplir con la cuarentena dispuesta por el gobierno.

Cecive remarcó que “Quería contarles que me dio positivo de coronavirus”, para acotar que “primero tuve síntomas que después de volver de un viaje a Estados Unidos. Lo máximo de fiebre que tuve fue 38,5°”.

Mas adelante explicó que inmediatamente llamó al 107, el número que dispuso el municipio de General Pueyrredon para resolver consultas respecto al Covid-19.“Ahí me dieron las instrucciones a seguir. Me mandaron una ambulancia y me trajeron para acá (por el Hospital), donde me hicieron un hisopado de nariz y garganta y me tomaron muestras de sangre”

Más adelante comentó que con la medicación que le dieron “al tercer día ya no tenía fiebre y hoy (por este martes) ya casi no tengo dolor de garganta. Puede pasar que, en mi caso, el virus se haya alojado en la garganta y no en los pulmones, lo que me hubiese generado una reducción de mi capacidad respiratoria y hubiese sido distinto”,

El joven hizo incapié en la importancia de cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias “A veces uno pasa por alto un simple dolor de garganta o una simple elevación de temperatura, pero eso ya puede ser un índice de que nos está afectando el virus. Eso es importante porque todavía no se determinó si nosotros podemos contagiar el virus cuando empezamos a tener síntomas o días antes”

No se olvidó de destacar finalmente lo positivo de realizar “la cuarentena y el aislamiento. Y en el caso de tener que salir, cumplir con la higiene“