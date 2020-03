Mar del Plata solo cuenta con unos 80 respiradores para atender a pacientes en riesgo

“Si se cumple con la cuarentena no habría tantos casos. Uno espera que la gente de quede en las casa. Todas las personas. No solo las de riesgo. La intención es que la curva no pase la capacidad de atención” dijo en diálogo con “el Retrato…”el infectólogo Alexis Manzo; quién además alertó que “en Mar del Plata no debe haber más de 80 respiradores, a lo que debemos sumarle el capital humano que se necesita y con capacitación para estar a cargo”.

Manzo expresó su satisfacción por el hecho “que hoy las pruebas para saber si una persona está afectada de coronavirus , se hacen en el Instituto Nacional de Epidemiología (INE), algo coordinado con el Malbran”

Entiende que “esto va a ayudar a que se avance en cuanto a la rapidez, ya que los resultados estarán en 48/72 horas; incluso antes. Ya no se demorarán diez días. Esto va a ser para toda la zona” aclarando que “todo dependerá de los reactivos y de su disponibilidad”.

Dijo desconocer para cuántos casos alcanzarán los reactivos. “No lo sabemos va a agilizar muchísimo ese análisis”

– Ha cerrado su consultorio o sigue atendiendo?

– La idea es que esté abierto lo mínimo e indispensable. Más que nada por vía telefónica o video llamada. La idea es que la gente no vaya a los centros de salud. Lo que no es urgente poderlo manejar a distancia. Hoy estamos trabajando en esas normas de gestión a distancia.

– El presidente dijo que lo peor está por llegar…

– Coincido. Uno espera que la gente de quede en las casa. Todas las personas. No solo las de riesgo. La intención es que la curva no pase la capacidad de atención. Si se cumple con la cuarentena no habría tantos casos. En Mar del Plata no debe haber más de 80 respiradores, a lo que debemos sumarle el capital humano que se necesita y con capacitación para estar a cargo”.

– Atento a lo que ve… La gente entendió que debe quedarse en su casa?

– Creo que falta. La costa está vacía pero en la periferia la gente hace su vida cotidiana. Tenemos que tratar que se organicen. Que vayan una sola vez y que la población en general se quede adentro”.