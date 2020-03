Grave denuncia de Sanidad contra empresa del presidente del Parque Industrial

“Amparándose en que están encuadrados en el rubro Alimentación por producir suplementos dietarios y tisanas Saint-Gottard, hoy están obligando a trabajar a los compañeros” denunció la Secretaria Gremial de ATSA ( Asociación Trabajadores de Sanidad Mar del Plata), Gladys González ante “el Retrato…”.

“Desde nuestra Asociación hemos estado comunicados con las distintas empresas tratando de consensuar para así sobrellevar la crítica situación por la que estamos atravesando, con la mayoría afortunadamente lo logramos, siempre priorizando y sabiendo el rol fundamental que asumimos hoy” afirmó González.

“Las clínicas en su mayoría están trabajando a conciencia tomando medidas necesarias que la situación amerita, en estos tiempos resulta imprescindible que cada uno desde su lugar asuma la responsabilidad que le corresponde” dijo más adelante, para acotar que “ mediante la información que nos llega de nuestros afiliados hemos acudido al dialogo como método para resolver cuestiones que se van presentando y seguramente seguirán presentándose”

En este sentí remarcó que “estamos pidiendo que en los lugares donde se pueda otorgar licencia al personal, y/o donde nuestros compañeros puedan realizar la tarea desde su hogar o se pueda diagramar guardias mínimas, así lo hagan,( Laboratorios de análisis clínicos, Laboratorio medicinal, Institutos radiológicos, mutuales, entre otros) obteniendo la mayoría de las veces respuestas positivas”

La dirigente gremial aprovechó su diálogo con “el Retrato…” para solicitar “a aquellos a los que no hemos podido contactar, la importancia de tomar la temperatura corporal a todo el personal que ingrese a las instituciones, porque cabe la posibilidad que algún trabajador, por ejemplo por miedo a perder su fuente laboral se presente a trabajar con algún síntoma, lo que sería un grave problema, aclaro que me refiero a los compañeros que prestan servicio, sin ser profesionales de la salud ( operarios, mantenimiento, mucamas, administrativos etc).

Volviendo al tema de empresa Pharmamerican situada en el Parque Industrial General Savio que produce tisanas y suplementos dietarios de marca Saint Gotthard, denunció que “a pesar de nuestro pedido de que no trabajara, atento a que lo que produce no son productos imprescindibles, decidió ampararse en su encuadramiento como alimentación y obligar a trabajar a todo el personal, en horario normal”

González fue un poco más allá y calificó “las actitudes de los empresarios, Ignacio Mesa (presidente del Parque Industrial Gral Savio) y Jorge Manfredi, como de penosas, tal cual se lo hemos manifestado ya que ponen en evidencia la falta de empatía y compromiso ante una pandemia.

“Están poniendo por delante sus apetencias económicas a la salud de sus trabajadores y de la sociedad toda; creo que solo lo podemos atribuir al desconocimiento o a la subestimación de la situación ,por lo cual llamamos una vez más a la reflexión, todavía hay tiempo de revertirlo aunque sea parcialmente y no solo Pharmamerican sino a Todos los empresarios que han tomado esa triste decisión pudiendo evitarla” y dirigiéndose a los empresarios afirmó que “no es momento de especular, en este momento Argentina nos necesita, estamos en Emergencia Sanitaria”.

Finalmente la dirigente de ATSA le solicitó “encarecidamente a toda la población que solo concurra a las guardias si fuera necesario, en lo posible solos, dejemos los controles de rutina para cuando todo esto pase, por favor, nuestras compañeras tienen una dura y ardua tarea por delante, evitemos concurrir a las clínicas y hospitales” para finalmente agradecer “a todos los compañeros que se encuentran en las trinchera”.

Por último puso “a disposición de nuestros afiliados ante cualquier urgencia, a los teléfonos: 223-5374004 / 223-5464376 / 223-4499012, para las consultas que entiendan necesarias”