Montenegro: “La situación que estamos viviendo no es joda; debemos quedarnos en nuestras casas”

En tanto el intendente Guillermo Montenegro enfatizaba que “la situación que estamos viviendo no es joda”y que “está absolutamente claro que debemos quedarnos en nuestras casas”, la Secretaria de Salud de General Pueyrredón Viviana Bernabei informaba que a este viernes “hay un caso confirmado y ocho casos sospechados e ingresados al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria”.

Montenegro se refirió a los distintos servicios públicos que se continuarán brindando durante esta medida establecida por el Gobierno Nacional. “Desde el Estado Municipal vamos a garantizar los servicios públicos esenciales, en esto queremos llevar tranquilidad”.

Para esto, Montenegro adelantó que “se está trabajando en un decreto especial para poder garantizar la recolección de residuos, la seguridad, emergencias, servicio de agua, transporte”.

Seguidamente, el Intendente manifestó que “Mar del Plata demostró que es un pueblo solidario, no hubo lugar para grietas políticas de ninguna especie. Fue todo lo contrario: todos trabajamos desde la solidaridad que tiene el pueblo marplatense. Ahora la solidaridad es quedarse en casa y no salir. Esto es lo único que se está pidiendo desde el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Quedó en claro cuáles son las consecuencias a nivel mundial por no cumplir con este compromiso”.

Por último, Montenegro dejó en claro que continuarán e intensificarán los operativos de control para evitar la presencia de personas en la vía pública, especialmente en los ingresos a la ciudad, sectores céntricos y playas, entre otros. “Es importante que todos sepan que no respetar la cuarentena es un delito y tiene consecuencias penales”, agregó el jefe comunal sobre este punto.

OCHO CASOS SOSPECHOSOS

La secretaria de Salud Viviana Bernabei informó que a la fecha hay un caso confirmado y ocho casos sospechados e ingresados al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria.

El caso positivo continúa con el mismo nivel de severidad en la infección, aislado e internado en una institución privada.

Hasta el momento, hay dos hombres uno de 66 años y otro de 26 años provenientes de Estados Unidos, un hombre de 51 años y otro de 41 años que regresaron de España, una mujer de 64 años que volvió de Brasil y un menor proveniente de España. Además, se sumaron dos nuevos casos, una mujer de 28 años y otra de 66 años. Todos casos sospechosos e internados aguardando los resultados.

En el Partido de General Pueyrredón hay más de 500 personas que están realizando y respetando la cuarentena domiciliaria.