Mario Della Maggiora: “El sistema de salud se está preparando para la batalla contra el virus”

En el marco de la situación que está viviendo el país y la ciudad por el avance del Coronavirus, Mario Della Maggiora, presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón, dialogó con “el Retrato…” y consideró que “el sistema de salud se está preparando para la batalla contra el virus. Las medidas que se están tomando son excelentes y son las únicas efectivas que conocemos, aunque sean duras”.

“La situación está muy complicada. La demanda de la gente es muy alta en lo que es medicamentos, vacunación y consultas, la cual supera ampliamente la de otros años”, sostuvo el referente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón a la vez que precisó que su sector es el “más cercano” a la gente en relación a lo que está sucediendo con el Coronavirus.

En tal sentido, Della Maggiora (FOTO) indicó que también tienen que se encuentran “un poco desbordados” por la situación, ya que deben acatar incluso todas las líneas y medidas que toman las autoridades sanitarias. “Los farmacéuticos tienen la capacidad de entender bien cuáles son las normativas vigentes en cuanto a lo que emana de la autoridad sanitaria sino también de ponerlas en práctica”, completó.

Además, describió que “el contacto que hay entre las farmacéuticos en estos últimos días es epistolar más que nada y se está constantemente con lo que es la protocolización de la farmacia, de las logísticas, de la vacunación, de la fabricación de alcohol en gel y todas las medidas que hacen a la profesión”.

“Dentro de los ambientes de las farmacias estamos tomando todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. Por ejemplo se han puesto vidrios para evitar el contacto, se deben respetar ciertas distancias del cliente y el personal como así también de las personas entre sí, porque el virus se expande por las vías respiratorias. Por eso, hay que tratar de evitar todo el contacto de nariz y boca”, explicó a la vez que añadió que “hay que cuidar las superficies, lo cual es muy importante como así también limpiar constantemente las mismas”.

En relación a la disponibilidad de alcohol en gel en Mar del Plata, detalló que “está escaseando por varias razones. Si antes se vendían 10 alcoholes en gel, hoy se venden 10 mil. Es decir, la demanda compulsiva hace que la oferta no sea suficiente” y añadió que en ese marco, lo que se busca es “hacer el producto en envases más chico para ante la escases tener más, pero para mantener ese precio hubo que empezar a hacer fabricación propia”.

“Lo poco que circula en el mercado está triplicando los precios. Lo que se fabrica en Mar del Plata es del mismo nivel que lo se trae de otros laboratorios. A la gente le tiene que preocupar la calidad y que no lo estafen”, señaló al mismo tiempo que comentó que “por supuesto” tienen un “gran” conocimiento de los preparados que lleva el producto, pero que “a veces los insumos escasean”.

En ese contexto, se preguntó: “¿Realmente se necesita alcohol en gel? Porque todo el mundo lo compra, pero la gente debe estar en la casa y en su hogar no hace falta ese producto, porque la primera medida de prevención es agua y jabón” y agregó que “el alcohol en gel está cuando no tenemos acceso al agua y al jabón, es decir, cuando se va en la calle o en un colectivo”.

“Hoy la gente y sobre todo los adultos mayores tienen que estar en sus casas, donde no se necesita alcohol en gel. Incluso las superficies se pueden limpiar con alcohol común o con agua y lavandina”, sostuvo el presidente del Colegio de Farmacéuticos ante “el Retrato…”.

Seguidamente hizo hincapié en el pico de esta pandemia que se prevé sea en el mes de abril y las capacidades actuales del sistema de salud. “El recurso humano está. El sistema de salud se está preparando para la batalla. Las medidas que se están tomando son excelentes y son las únicas efectivas que conocemos, aunque sean duras”, expresó.

“No creo que se pueda evitar la circulación del virus, pero no hay que olvidarse que esto se da con las personas mismas. Por eso, mientras más se aíslen a los seres humanos menos circulación va a haber y consecuentemente menos casos. Tenemos que ser inteligentes, solidarios y conscientes, porque si uno no se cuida no cuida a su entorno”, explicó.

Por último, reparó en que hay que ser solidarios entre todos. “La autoridad sanitaria puede dar las mejores directivas, pero si después el sistema de salud se ve desbordado porque la gente no cumplió las cosas, ya no se le puede echar culpa a las autoridades”, afirmó.

“Tanto las autoridades nacionales, provinciales y locales están haciendo lo que corresponde. Aunque suenen antipáticas y duras las medidas que se están tomando, es lo mejor. Esperemos que cuando termine todo esto podamos decir menos mal que tomamos estas medidas y no cómo sucede en países como Italia o España que, por haberlas tomado tarde, están sufriendo las consecuencias”, concluyó.