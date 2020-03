El Sindicato de Empleados de Comercio denunció a Toledo en el Ministerio de Trabajo de Nación

Lo hizo a través de Darío Zunda, secretario gremial de Empleados de Comercio, el cual presentó la denuncia contra la firma de supermercados por no cumplir con lo establecido por el presidente la de Nación y afirmó que hay más sectores del empresariado que no están cumpliendo con lo dictaminado.

Zunda confirmó que están haciendo hincapié en comunicarles a todas las empresas el estricto cumplimiento de las todas las normas que emanan desde el poder ejecutivo y que deben ser respetadas por todos, pero que el empresariado tiene una responsabilidad social importante en esto y pidió que reflexionen porque hay firmas que se están negando en pagar las licencias establecidas.

Algunos de los casos son con las mujeres embarazadas que no le quieren pagar lo establecido y es por eso que el sindicato mercantil presento este miércoles al mediodía en el Ministerio de Trabajo de la Nación un denuncia contra la empresa de supermercados Toledo que se niega a pagar lo dicho por el presidente Alberto Fernández.

Pero no es la única firma que no está haciendo caso y que el jueves van a seguir denunciando a las diferentes empresas que no quieren cumplir con lo establecido por Nación.

En ese sentido aseguró que hay que seguir con todas las medidas que se están tomando desde nivel nacional, provincial y municipal con respecto a la pandemia del Coronavirus pero que es lamentable que haya sectores empresariales que no quieren cumplir las normativas.

Es por eso van a exigir que se cumplan y van a denunciar públicamente a todas las empresas que no estén cumpliendo con los dictámenes de los decretos emanados por el Poder Ejecutivo.

El jueves seguirán con las denuncias contra algunos mayoristas y call center que tampoco quieren acatar lo dictaminado por Alberto Fernández.