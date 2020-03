El diputado Juan Aicega elogió las medidas adoptadas y pidió que sean más estrictas

“Me parece que el gobierno nacional, provincial y local han tomado una información muy suficiente para que todos nos demos cuenta. Algunas medidas tendrán que ser más estrictas para quienes no se dan cuenta” dijo el diputado nacional Juan Aicega en diálogo con “el Retrato…” al referirse a las acciones que llevan adelante ante el avance del coronavirus.

El legislador resaltó que “la experiencia de Europa y Asia en cuanto a los resultados después de las medidas que se tomaron, ha llevado a que el gobierno nacional implemente medidas que me parecen necesarias y creo que con el correr del tiempo es muy probable que se profundicen”.

Ante la presencia de personas en las calles, y puntualmente en Mar del Plata, en las playas lo atribuyó “a la falta de toma de conciencia de no ver cuánto puede afectar este virus a la sociedad. La gravedad que tiene, lo que está pasando en Italia”, acotando que “si no tomamos hoy las medidas de prevención puede ser muy grave. Me parece que el gobierno nacional, provincial y local han tomado una información muy suficiente para que todos nos demos cuenta. Algunas medidas tendrán que ser más estrictas para quienes no se dan cuenta”.

Finalmente remarcó que desde el Bloque de Cambiemos “estamos a disposición del Gobierno sin obstaculizar ninguna de las medidas que se tomen. Estamos para colaborar y tenemos especialistas que pueden aportar y están a disposición. Es un momento de alta solidaridad y conciencia colectiva. Tenemos que ser muy concientes y tomar conciencia sería y profundamente”.