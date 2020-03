El Gobierno Nacional definiría este jueves endurecer el aislamiento en todo el país

El presidente Alberto Fernández recibió durante casi dos horas y media a los jefes de la oposición en el Senado y en Diputados para comunicar de primera mano las medidas que el Gobierno tomó en las últimas horas para intentar frenar el avance del coronavirus en el país y buscar consenso político de cara a iniciativas más drásticas en caso de que la crisis se recrudezca.

En ese sentido, este jueves podría ser un día clave: la Casa Rosada analiza endurecer el aislamiento en todo el país y esa decisión podría oficializarse tras el encuentro previsto por la tarde en Olivos con los gobernadores.

El Gobierno busca unificar medidas en todo el país y no que cada provincia tome sus propias decisiones. Fue uno de los planteos que la oposición llevó esta tarde a Casa Rosada. El Interbloque Federal, representado por el diputado Eduardo “Bali” Bucca, fue uno de los que más machacó en ese sentido. Aunque lo siguieron el resto de las bancadas.

De hecho, pasadas las 20, y mientras los legisladores se retiraban de la Casa de Gobierno, por la explanada entraba por segunda vez en el día el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Salud, Fernán Quirós. En la Ciudad se concentran, por ahora, el 70% de los casos positivos de coronavirus.

En el Salón de las Mujeres Argentinas del primer piso de la Casa Rosada, donde se realizó la reunión con los líderes parlamentarios de la oposición, el jefe de Estado reconoció que “no es un tema fácil”, según pudo reconstruir este medio de fuentes oficiales. Así lo expresó frente a más de una docena de opositores de Cambiemos, de la izquierda y del PJ Federal, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, legisladores del oficialismo y ministros del gabinete. Entre ellos, Máximo Kirchner, Mario Negri, Cristian Ritondo, Luis Naidenoff, Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Eduardo Bucca, José Luis Ramón, Jorge Taiana, Cristina Álvarez Rodríguez, Álvaro González, Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Los ministros de Salud, Ginés González García -que hizo una introducción-; de Defensa, Agustín Rossi;del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y de Turismo, Matías Lammens, participan del encuentro, encabezados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En el encuentro con los dirigentes opositores, Fernández también adelantó que el Gobierno está “buscando el modo de aliviar a los monotributistas”, al tiempo que reveló que en los servicios de electricidad y gas el Ejecutivo analiza distintos mecanismos para “impedir los cortes y que exista una demora tolerable ante la falta de pago de las boletas”.

Respecto de los argentinos que están en el exterior y quieren regresar al país, el Presidente aseguró que son alrededor de 15.000 que quedaron varados y que tanto Aerolíneas Argentinas como otras empresas se pondrán al frente del operativo de repatriación.

Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri aseguró que de parte de la oposición “no va a haber especulación, hay que centralizar las decisiones, el comandante es el presidente y tiene todo nuestro respaldo”.

Tras la reunión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, brindó una conferencia de prensa junto a los líderes parlamentarios de la oposición.

“Si tenemos que profundizar el aislamiento para evitar que el virus se expanda, lo vamos a hacer”, dijo Massa cuando fue consultado sobre la posibilidad de decretar la cuarentena.

Como mensaje principal, Massa destacó que el Gobierno recibió de la oposición todo el apoyo para enfrentar la pandemia: “No hay gobierno y oposición. No hay grieta frente a esta pelea”, aseguró.

A su turno, Mario Negri dijo que el coronavirus “no es ideológico y no es político, es qué tipo de sociedad estamos dispuestos a salvar entre todos”. Y reiteró que no habrá ningún tipo de especulación política.

“Hemos ratificado la centralidad de las decisiones en torno al Presidente, cuando hay emergencia tiene que haber centralidad”, dijo.

Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, confirmó que “mañana se va a llevar a cabo una reunión definitoria del Presidente con los gobernadores”.

“Queremos transmitir a la sociedad que vamos a actuar con mucha responsabilidad”, explicó.

Bali Bucca explicó que desde el Interbloque Federal le entregaron un documento al presidente. “El primer punto habla de extender la cuarentena a todo el territorio nacional. Le hemos dicho al Presidente que tendrá todo nuestro apoyo”, resumió.