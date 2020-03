Paredi cerró en Mar Chiquita todos los servicios turísticos

A través del decreto N°523 y en clara señal para desalentar la llegada de turistas al Partido de Mar Chiquita, el intendente Jorge Paredi decretó el cierre de los servicios turísticos y gastronómicos hasta el 31 del corriente, solo quedando habilitados estos últimos a funcionar con servicio de delivery. Asimismo, la Secretaría de Salud informó que hay en estudio un caso sospechoso. “Nos disponemos a cerrar todos los servicios turísticos en el distrito para desalentar la llegada de turistas al partido. Nos unimos a la campaña #YoMeQuedoEnCasa en consonancia a las medidas tomadas por Alberto Fernández y Axel Kicillof. En Mar Chiquita, si yo me cuido, te cuido a vos”, aseguró el jefe comunal.

En efecto, se cierran restaurantes, rotiserías, bares, balnearios, cines, confiterías, cafés, cafeterías, cervecerías, pizzerías, pubs, hamburgueserías, heladerías, servicios de comida o café en estaciones de servicios, similares o afines, cualquier otro comercio con mesas al público. Desde el dictado del decreto, pueden brindar exclusivamente el servicio de venta de comida y bebida para llevar y el servicio de envío a domicilio.

En tanto, en el rubro turismo, no podrán tomar reservas y deberán reprogramar aquellas, los hoteles, apart hotel, cabañas, club de playa, colonias, hospedajes, hostel, hosterías y campings. En otro orden, quedan suspendidos todo tipo de eventos sociales y el cierre de salas de videojuegos, juegos electrónicos, salones de fiesta, salones de usos múltiples, salones de fiestas infantiles, peloteros, natatorios, gimnasios y centros de entrenamientos, parques y complejos recreativos, clubes y lugares donde se realizan actividades deportivas.

“Los intendentes no podemos hacer y decidir lo que queramos, debemos trabajar en conjunto a Nación y Provincia para llevar adelante las medidas de prevención para evitar la propagación del virus”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Salud Fernando Vargas informó que están “a la espera de los resultados del estudio del caso sospechoso” y aseguró que “el paciente está en aislamiento con síntomas leves y el control es diario”. Como sucede todos los días, se llevó a cabo la reunión de la comisión de seguimiento del coronavirus.

El intendente Jorge Paredi, el secretario de Salud Fernando Vargas, la jefa Distrital de Educación Verónica Serantes y el jefe Comunal de Policía Darío Valles se encontraron en el Palacio Comunal y efectuaron el diagnóstico y análisis de la situación en el distrito.

A su vez, la atención al público en bancos, entidades financieras y centros de pago deberá tener extremadas las medidas de bioseguridad del personal y un horario especial para atención de población en grupos de riesgo. En tanto, se decretó la suspensión del trámite en las dependencias municipales de la licencia de conducir y la prórroga del vencimiento de las mismas al 31/03.

La Policía Comunal está llevando adelante controles en los accesos a las localidades para concientizar a ciudadanos no residentes a no vacacionar en el distrito. Al tiempo, en permanente trabajo con el Ejecutivo y Migraciones, la policía efectúa estrictos procedimientos de control sobre las personas que llegan al partido provenientes de “zonas afectadas” y que deben cumplir los 14 días de aislamiento.