Necochea se suma a los municipios que no recibirán turistas

El intendente municipal, Dr. Arturo Rojas, firmó un nuevo decreto con el objetivo puesto en prevenir la posible llegada del Coronavirus COVID-19, disponiendo el cierre del partido de Necochea a los turistas y prohibiendo la permanencia de personas en espacios públicos y la playa. Deben permanecer cerrados hoteles, albergues, hostels, cabañas, club de playa, colonias, hosterías, apart hotel, hospedajes, balnearios, campings, ferias de artesanos, ferias de productos varios, departamentos de alquiler destinados al turismo, entre otros.

El texto del documento, establece en su artículo primero que se prohíbe “la permanencia de las personas en los espacios públicos como plazas, parques, riberas del Río Quequén, escolleras, paseos turísticos, entre otros, desde el día 18 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo 2020 inclusive. Prohíbase el acceso, bajada y permanencia en todo el sector de la Playa a partir del día 18 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo 2020 inclusive”.

Además, indica que se dispone “la suspensión del ingreso de turistas y visitantes a todo el partido de Necochea, debiéndose informar mediante cartelería y medios periodísticos que en el partido de Necochea se encuentra cerrada y suspendida toda actividad hotelera, gastronómica, de divertimento y afines, para evitar que los turistas o personas visitantes que no son del partido de Necochea permanezcan en el mismo; y en consecuencia estos deben volver a sus lugares de origen, todo ello por el período establecido en el artículo 1°”.

Asimismo, el decreto apunta que se prohíbe “a las inmobiliarias, martilleros, corredores y/o particulares, ofrecer en alquiler a turistas o personas visitantes que no sean del partido de Necochea, alquileres temporarios por el periodo establecido en el artículo 1°”.

“Asimismo, dispóngase el cierre a partir del martes 18 de marzo de 2020 hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2020, de hoteles, albergues, hostels, cabañas, club de playa, colonias, hosterías, apart hotel, hospedajes, balnearios, campings, ferias de artesanos, ferias de productos varios, departamentos de alquiler destinados al turismo”, sostiene el documento, el cual añade que “a partir del dictado de la presente y hasta el 31 de marzo de 2020, los hoteles, albergues, hostels, cabañas, colonias, hosterías, apart hotel, hospedajes, no podrán tomar nuevas reservas y deberán reprogramar aquellas que hubieran sido otorgadas. Lo referido solo abarca el período anteriormente consignado”.

Por otra parte, se recomienda a la población “evitar circular en la vía pública en caso de no ser estrictamente necesario, así como realizar viajes a otras localidades”, al tiempo que puntualiza que “se solicita a la población no hacer uso del servicio de guardia y/o emergencia hospitalaria, salvo ante situaciones de real necesidad y urgencia”.