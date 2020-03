La CGT preocupada por la pandemia y también por las consecuencias económicas

En el marco de las últimas restricciones dispuestas por el gobierno para disminuir el contagio de coronavirus y las consecuencias económicas que ello acarrea en los empresarios y trabajadores, Miguel Gugliemotti, Secretario General de la CGT Seccional Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” destacó la conformación del Comité de Crisis a nivel municipal, al cual lo calificó como “central” para que a través de las cámaras se puedan ir solucionado “todas las vicisitudes que puedan ir ocurriendo de acá al 31 de marzo”.

“Esta propuesta de conformar un comité de crisis a nivel municipal surgió este martes en el marco de un encuentro mantenido con el intendente Guillermo Montenegro y luego de reuniones previas con la UCIP y las cámaras empresariales”, expresó el referente de la CGT a nivel local a la vez que explicó que dicha entidad se encargará de evaluar las diferentes vicisitudes que van ocurriendo a diario.

En tal sentido, indicó que se solicitó que dicho Comité de Crisis esté conformado por los presidentes de los bloques de la oposición, el poder legislativo de General Pueyrredón, y aquellas ministras y ministros que sean de la ciudad de Mar del Plata. “Van a trabajar en forma paralela con el Comité de Emergencia conformado por la comuna, con especialistas en salud que vienen dando las reglamentaciones y demás”, afirmó.

“Se han tomado muchas medidas a nivel local que acompañamos como el cierre de los balnearios, de las piletas, gimnasios, locales gastronómicos, comercios, etcétera. En función de la pandemia que estamos sufriendo fue una decisión acertada, pero también detrás de ello están los trabajadores y empresarios”, expresó a la vez que aclaró que las pequeñas y medianas empresas “son un sector muy castigado dentro de la ciudad de Mar del Plata”.

En ese marco, Guglielmotti resaltó que el Comité de Crisis “tiene que estar al tanto de cómo se va resolviendo esta situación y qué pasa después del 31 de marzo, si se va generando la reapertura de los comercios y demás” y añadió que “el cobro de salarios se tiene que dar, por eso se acompañan las medidas del gobierno nacional desde el sector”.

“Se está hablando de lanzar líneas de crédito baratas o el no pago de las cargas sociales. Luego el municipio tendrá que tomar determinadas medidas que tienen que ver con las tasas municipales para que estos sectores sean atendidos ya que van a tener un parate de más de 15 días”, reconoció el referente de los bancarios en conversación con “el Retrato…”

Asimismo, reconoció que “existe un problema grave” en lo que respecta a los pequeños comerciantes que no pueden hacer frente a sus necesidades en lo inmediato. “El gobierno municipal tendrá que ir viendo a través de las Cámaras las necesidades de cada una de las pequeñas y medianas empresas y transmitir esto a los gobiernos nacionales y provinciales para que puedan transmitir esas urgencias y necesidades”, manifestó.

“Tenemos dos problemas concretos: la pandemia que hay que combatirla, lo cual es una medida acertada para que no se siga propagando el virus y después tenes las consecuencias económicas que va a acarrear esta medida que indefectiblemente hay que tomar”, explicó el titular de la CGT Seccional Mar del Plata y añadió que “el Comité de Crisis es central para que a través de las cámaras se puedan ir solucionado todas las vicisitudes que puedan ir ocurriendo de acá al 31 de marzo”.

A su vez se refirió a los trabajadores de la construcción que continúan desarrollando sus tareas con normalidad. “Hay muchos rubros en los que la gente está yendo a trabajar, por ejemplo el sector bancario, porque frenar el sistema financiero del país es una cosa extremadamente compleja, pero conforme a la última resolución de la Nación se ha exceptuado de concurrencia los puestos laborales a todo trabajador incluido en los grupos de riesgo o a los padres con hijos en edad escolar”, precisó.

“Las grandes empresas constructoras tienen que tomar la misma determinación porque esto abarca no solo a los empleos estatales sino también a la parte privada. La gente que no tenga un hijo en edad escolar o no esté dentro de un grupo de riesgo lamentablemente va a tener que seguir trabajando”, expresó.

Por último, apuntó que también debería haber una eximición del pago de contribuciones a aquellos monotributistas que no están pudiendo cobrar ni van a poder facturar. “Las últimas estadísticas del INDEC que son del tercer trimestre del 2019 nos marca como una de las ciudades con mayor índice de trabajo no registrado en la Argentina y ahí hay una inmensa mayoría de monotributistas”, concluyó.

La reunión mantenida este miércoles se realizó en el despacho principal de la comuna y asistieron el secretario de Gobierno, Santiago Boniffatti, el presidente de la UCIP, Dr. Raúl Lamacchia; el secretario general de la CGT Regional, Miguel Guglielmonti; el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi; Nelson Siniscalchi en representación de la UIM (Unión Industrial Marplatense) y secretario de UCIP; el presidente de la Unión de Producciones Regionales Intensivas, Alejandro Lamacchia y Eduardo Mayer, presidente de la Cámara de Actividades Recreativas del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, miembro del Directorio del Consorcio Portuario y Director del EMTUR.