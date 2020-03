Gastronómicos enfocados en la salud de todos y alertas por los 8000 trabajadores de su sector

Luego de la decisión del gobierno Municipal de ordenar el cierre de establecimientos que desarrollen alguna actividad comercial en la ciudad para profundizar la restricción de circulación de personas en la ciudad y prevenir el crecimiento del coronavirus, Nancy Todoroff, Secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) dialogó con “el Retrato…” y detalló que en Mar del Plata existen alrededor de 8 mil trabajadores gastronómicos que se ven afectados por esta medida. “Ahora lo importante es la salud de todos, hay que enfocarse en eso y luego se irá resolviendo la cuestión económica”, subrayó.

En tal sentido, indicó que desconoce cómo van a sobrevivir económicamente los trabajadores o empresarios del sector a esta situación. “Estuve hablando con varios empresarios, pero esto nos excede a todos. Estamos esperando las medidas que tome el gobierno. Se están reuniendo con las distintas cámaras y ellos nos dirán qué se acuerda”, sostuvo la referente de los gastronómicos y hoteleros.

“Se está hablando que se eximirá a los empresarios del pago de aportes y contribuciones y demás, pero aún no está confirmado. Si bien hay establecimientos gastronómicos que pueden trabajar con delivery, los hoteles por ejemplo que tenían reservas concretadas tienen que suspenderlas y devolver ese dinero”, expresó a la vez que remarcó que “la situación es sumamente difícil”.

Asimismo, resaltó que recientemente ha finalizado una buena temporada “y muchos tienen algo de espalda como para poder soportar estos 15 días, pero nadie cree que esto finalice en esa fecha” como así también se refirió a que en Mar del Plata existen alrededor de 8 mil trabajadores que se ven afectados por esta medida.

“Este problema nos excede, porque nos sucede a todos. Si no se pueden pagar sueldos, no se pueden pagar aportes, no se pueden sostener los servicios de obra social y demás. Esto es un día a día y ver qué medidas dispone el gobierno”, expresó a la vez que aclaró que la situación la excede, “es todo muy difícil y no sé cómo se atravesará”.

Asimismo se refirió a las consultas que realiza la gente en la obra social. “En los Policonsultorios estuvimos informando a la gente que venga solo por urgencias y que hacer o donde dirigirse ante síntomas como también se manda información por las redes sociales para concientizar. Tenemos todo armado el circuito, pero hay gente que le está costando mucho concientizarse y no le dan la importancia que requiere al tema”, señaló.

“Lo único que nos va a salvar es que seamos responsables. Estamos metidos todos en este problema y nadie escapa de eso”, resaltó la referente gremial a la vez que descartó que a la fecha se haya dirigido algún trabajador solicitando algún tipo de ayuda por no poder hacer frente a las cargas o impuestos. “En lo inmediato eso no ha sucedió, pero seguramente sea una situación que se presente en los próximos días. Hay que ver día a día como se encara cada circunstancia. Es desconocido para todos lo que pasa y lamentablemente esto recién empiezo”, afirmó.

Por último, la representante de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) reparó en que “ahora lo importante es la salud de todos, hay que enfocarse en eso y luego se irá resolviendo la cuestión económica que también es muy importante, lo cual arrastra a muchas cuestiones”.