Trujillo: “La cuarentena debe ser para todos los trabajadores, si no los están condenados a perder la vida”

En el marco de las medidas de prevención que se están tomando a nivel nacional, provincial y local para frenar el avance del coronavirus, César Trujillo, Secretario General de la UOCRA, manifestó en diálogo con “el Retrato…” su preocupación por la situación de los trabajadores del sector, los cuales continúan cumpliendo con su jornada habitual de empleo. Ante esto, pidió al gobierno nacional que se otorguen subsidios o “ayudas económicas” a las empresas para poder hacer frente a las repercusiones económicas de las medidas que se otorguen.

“Hay que prestarle atención a esta situación que se está viviendo. El país tendría que parar para todos realmente; es decir, que todos tomen el recaudo de hacer una cuarentena. No tiene sentido que un sector sí y otro no. Los judiciales y empleados del Estado tienen ventaja y si bien no estamos contra ellos, la medidas deben ser para todos iguales”, apuntó el referente de la UOCRA .

En ese marco, cuestionó que no se está tomando ninguna medida de prevención en lo que respecta a los trabajadores del sector de la construcción. “Los pibes no van a la escuela, pero nosotros salimos a la calle. Es lo mismo que la nada”, señaló Trujillo a la vez que solicitó al Gobierno Nacional que la cuarentena también sea para los empleados constructores y privados, si no los están condenando a enfermarse y hasta perder la vida”

“LA CUARENTENA DEBER SER PARA TODOS LOS TRABAJADORES”

“Queremos que les den una mano a los empresas como para poder tratar esto de alguna manera con subsidios, eximiéndolos de algún impuesto o carga para que tengamos los mismos derechos que todos. Francia o algunos países europeos, por ejemplo, tomo esa decisión”, expresó el referente de la UOCRA a la vez que reconoció: “Nadie dice nada de los trabajadores privados. Estamos muy preocupados”.

En tal sentido, Trujillo pidió al Gobierno Nacional que tome medidas y así de alguna manera ayude a las empresas para poder cobrar la quincena. “Si nosotros no trabajamos, no solo no cobramos. Entonces perdemos la asistencia, los aportes a la obra social, y como si fuera poco nos despiden ”, indicó a la vez que manifestó que el Ejecutivo Nacional debe tomar esta cuestión “con una decisión política”

“NO SÉ QUÉ HACE LA CGT , PARECIERA MIRA PARA OTRO LADO”

“No sé qué hace la CGT , pareciera está mirando para otro lado, me extraña mucho de los compañeros no hayan emitido opinión al respecto. Queremos trabajar, pero no podemos ir todas las mañanas angustiados y preocupados a trabajar para ver qué nos pasa”, sostuvo Trujillo ante “el Retrato…”a la vez que comentó: “Nuestros hijos están en casa, pero salgo a la calle, vuelvo a casa y corro el mismo riesgo que cualquier otro ciudadano. Por eso, hay que tomar una medida”.

Asimismo, remarcó su preocupación sobre el tratamiento del tema. “Estamos muy angustiados y desesperadas ante la información que para nuestro sector no hay nada”, reconoció al mismo tiempo que pidió al Presidente de la Nación que revea la situación de los trabajadores privados en general. “Los que tenemos trabajo estamos muy preocupados, porque salimos a la mañana temprano de casa y no sabemos que nos va a pasar durante el día. Nadie opina, pero UOCRA está opinando y en voz alta”, remarcó.

En función de ello, Trujillo afirmó ante “el Retrato…” que “hay una emergencia mundial en serio. Las cosas deben ser para todos y hay que pensar en los trabajadores privados también, que sino laburan no les pagan y los despiden. Hay formas para evitar esto a través de subsidios a las empresas o demás, como han hecho en otros países, pero hay que hacerlo”.

EL DINERO DEL FMI SE DEBERIA REINVERTIR EN SALUD

“No queremos ir a trabajar, porque está en juego la salud y hasta nos puede llevar a la muerte de los trabajadores”, aclaró a la vez que consideró que se debería reinvertir, el dinero que hay que pagarle del Fondo Monetario Internacional, en el área de salud y en el sector empresario. “Los que están administrando el país sabrán cómo hacer esto, pero nosotros no podemos ser invitados de cuarta: somos seres humanos, argentinos y tenemos derechos”, resaltó.

Por último, se refirió a que en el último tiempo ha caído la cantidad de trabajadores afiliados al gremio a nivel nacional. “Hasta el 15 éramos casi 400 mil, pero hoy debemos ser la mitad. Si muere la construcción, que es madre de la industria, mueren otros 40 gremios que dependen directa e indirectamente de este sector”, subrayó.