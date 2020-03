Paula Mantero: “Tenemos que cuidar a las personas mayores. Prioridad Mayor”

La concejal de Acción Marplatense presentó un proyecto para que desde el municipio se coordine con PAMI y la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios un servicio de cuidado a aquellas personas mayores que se encuentran solas y sin familiares. “En Mar del Plata hay muchos mayores que no tienen familia o esta se encuentra alejada, y tenemos que asistirlos. La pandemia del coronavirus, en la cual son los más vulnerables, pone en evidencia una problemática que excede esta situación particular y que está vinculada a las necesidades de cuidado de las personas mayores que, aun gozando de buena salud, viven solos y tienen necesidad de contar con apoyo para sus actividades diarias” explicó Mantero

“Los datos muestran que el 24,9% de las personas mayores en nuestra ciudad viven solos. Uno de cada cuatro. Y más de un tercio perciben no contar con otras personas cuando necesitan ayuda con las tareas cotidianas o domésticas” continuó la concejal

El proyecto presentado por el Bloque de Acción Marplatense prevé la creación de un dispositivo de cuidados domiciliarios denominado “Cuidados mayores”, que coordine con PAMI -en el caso de aquellas personas que tengan cobertura- y contrate a la cooperativa de cuidadores domiciliarios para aquellos que no la tengan. Además, incluye capacitaciones para los encargados de edificios.

“Muchos mayores viven en edificios, y el encargado es uno de los vínculos más cercanos que tienen. Por eso proponemos que en conjunto con el sindicato Suteryh se implementen capacitaciones para formarlos y que puedan detectar casos de envejecimiento frágil y necesidades de intervención del estado municipal. Se incluye también una línea de atención telefónica exclusiva en el marco del programa para que tanto la persona mayor como un vecino o allegado que visualice una necesidad de atención y cuidado pueda comunicarse y solicitar la intervención municipal” agregó Mantero acerca del proyecto que junto a Horacio Taccone presentaron en el día de hoy ante el Concejo Deliberante.

“Este es un dispositivo pensado desde el estado, no sólo para la pandemia del coronavirus sino para ser una política de largo plazo. En lo inmediato, en la situación que nos toca atravesar hoy, tenemos que buscar relaciones intergeneracionales solidarias. Ayudar a nuestros vecinos, mantener contacto telefónico o por videoconferencia con nuestros familiares. Es un momento muy difícil y angustiante por no poder vincularse con los seres queridos. Hoy la tecnología nos brinda muchas posibilidades y es importante que las empleemos para que sientan que no están solos” finalizó la concejal de Acción Marplatense.