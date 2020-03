La Secretaria de Salud insistió en que “la gente se tiene que quedar en el domicilio”

La secretaria de Salud, Viviana Bernabei en coincidencia con el intendente, desalentó la llegada de turistas. Además, solicitó que solo vayan a los CAPS las urgencias o los pacientes crónicos que necesiten una atención inmediata.

La funcionaria confirmó que Mar del Plata continúa con el mismo cuadro de situación que el día de ayer: hay un caso confirmado y cuatro casos sospechosos. El caso positivo continúa con el mismo nivel de severidad en la infección, pero de estabilidad en el cuadro clínico desde hace 48 hs.

Los 4 casos sospechosos siguen aislados e internados en instituciones privadas. En los próximos días se conocerán los resultados. La funcionaria, reiteró la importancia de ser responsables: “Se han tomado medidas drásticas como la suspensión de clases y no es para ir a pasear con los chicos o los adolescentes, o ir a las plazas, por eso se desalienta el turnismo”. La secretaria pidió “ser muy incisivos en la información” y enfatizó que “la gente se tiene que quedar en su domicilio”. “Al personal que se licencia es para que se pueda quedar en su domicilio, a las personas mayores de 60 años se los licencia para que no circulen por las calles”, detalló.

Bernabei resaltó “hay gente que trabaja de lunes a lunes para contener la situación, decir “a mi no me va a pasar”, es mentira. No sabemos a quien le puede pasar. Hay que cuidarse, hay que guardarse, no podemos transitar por la ciudad y hacer vida social, hay que ser responsables”. Desde la Secretaría de Salud se trabaja en un protocolo para atender urgencias y pacientes crónicos que necesitan atención inmediata ya que se busca reducir al máximo la circulación por la calle. “Salvo aquello que no sea estrictamente necesario, hay que quedarse en los domicilios”, concluyó Bernabei.

Reunión del Consejo Asesor

En el marco de la segunda reunión del Consejo Asesor de Prevención e Intervención por Coronavirus, la titular de Salud brindó una conferencia de prensa para informar los resultados de la misma.

En la reunión se trabajó sobre los posibles escenarios futuros con el objetivo de planificar las intervenciones de primero, segundo y tercer nivel para evitar el colapso del sistema sanitario.

El Consejo Asesor está trabajando en acciones que permitan estratificar el sistema en función de la menor a mayor severidad que curse la infección. Se presentan pacientes

con sintomatología leve, otros que en la atención requieren una máscara de oxígeno y hay otros pacientes que dentro de la infección llegar a ser críticos.

Desde la Secretaría de Salud se está trabajando firmemente para no llegar a un pico de contagio y de infección alta y es por ello que se está estratificando en función de la mayor o menor severidad con que los pacientes puedan cursar la infección.