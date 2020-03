Guardavidas de UGA le piden a la población no concurrir a las playas

La Comisión Directiva de la Unión de Guardavidas Agremiados reiteró que “es de suma importancia tener en cuenta, que el virus puede haber estado en contacto con nosotros sin que nos demos cuenta o presentemos síntomas, ya que se estima un periodo “ventana” de 14 días.”

Enfatizaron que “Por más difícil que resulte llevar a cabo estas recomendaciones, es fundamental cumplir con las medidas sanitarias necesarias para afrontar esta pandemia y de esta forma cuidarnos y cuidar a quienes nos rodean. El virus se está esparciendo sigilosamente y todos los esfuerzos son para que el contagio sea paulatino y a baja escala, ya que de ser masivo implicaría un colapso en el sistema de salud y un costo de vidas y recursos mucho más alto. La responsabilidad personal y social de cada individuo es fundamental para evitar la expansión de esta Pandemia global”.

Finalmente la UGA recomendó “no abandonar el hogar si no es necesario, por lo tanto pedimos a la población no concurrir a las playas, igualmente transmitimos a #Guardavidas tranquilidad ya que la playa es un lugar seguro para transitar si lo hacemos con responsabilidad”.