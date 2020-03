Balnearios comenzaron a cerrar sus puertas ante sugerencia del Intendente Municipal

Luego de un encuentro mantenido con el intendente para implementar medidas de prevención desde su sector ante el avance del coronavirus, Jorge Riccillo, titular de la Cámara de Empresarios Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) de Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que la mayoría de los balnearios de General Pueyrredón este fin de semana largo no van a abrir sus puertas.

“El lunes mandamos una nota al Emtur porque el tema está complicado y no podemos correr riesgos. Transmitimos a los asociados ya lo que se resolvió: no te obligan a cerrar los balnearios, pero uno tiene que tomar la determinación sobre si se queda abierto o no, es decir, queda a nuestro criterio”, explicó el referente de la Cámara de Empresarios Balnearios, restaurantes y Afines.

En tal sentido, consideró que este fin de semana la mayoría de los balnearios de General Pueyrredón no van a abrir sus puertas. “No podría dar un número exacto de cuantos van a cerrar, pero casi la totalidad de los mismos se van a adherir a estas medidas preventivas, salvo alguno que quiera tenerlo abierto, lo cual aún no está confirmado”, expresó.

Seguidamente, se refirió a las personas que alquilaron por temporada completa en los balnearios de Mar del Plata y la posibilidad que presenten algún reclamo por no poder utilizar sus servicios en estos fin de semana que restan hasta la finalización del verano. “Sabemos que no nos van a sancionar por cerrar antes de la finalización del contrato y en cuanto a si algún cliente lo hace desde el Ejecutivo nos dijeron que presentemos la queja que ellos la iban a contestar”, apuntó.

“Esto no es una cuestión que uno no quiere. Esto es un momento en que uno también pierde, porque era un fin de semana clave para concretar reservas para la temporada que viene, pero hay que entender lo que está sucediendo que es un problema muy importante”, sostuvo Ricillo.

Por otra parte hizo hincapié en el fin de semana largo de semana santa y la situación que se vivirá en ese momento ante el avance de la epidemia desatada a nivel mundial. “Se vive con mucha preocupación todo esto, pero hay que ocuparse de este tema también, porque sino nos cuidamos lo que puede ser terrible ahora tal vez a futuro no sea tan grave”, indicó.

“Resalto la gestión del intendente municipal en estos días porque ha tomado decisiones muy importante. El presidente también ha dicho que hay que quedarse en casa. Por eso hay que prestar atención, colaborar y tratar de que esto pase”, manifestó y añadió: “Aunque para muchos va a ser muy fuerte económicamente, primero está la salud”.