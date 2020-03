Coronavirus: Trabajadores de Correo toman diferentes medidas de prevención

Ante la amenaza mundial del Coronavirus, fuentes gremiales de FOECYT (Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones) indicaron a “el Retrato…” que desde el sector tomaron diferentes medidas de seguridad e higiene para evitar la propagación de la enfermedad. “Solo el 50% del personal está trabajando. Los demás trabajadores están comprendidos dentro del grupo de riesgo o tienen chicos para cuidar entonces no vienen”, detalló.

La empresa dispuso que según el artículo 8 de la resolución 3/2020 del 13 de marzo del 2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros, en el caso que ambos padres trabajen en el correo, se justificará –a solicitud del interesado- la inasistencia de uno de los padres, madres o tutores a cargo de los menores de edad que concurran a establecimientos educativos.

“Hemos tomado la determinación de contener a la gente, de atender de a poco a los mismos, de proporcionarle a los compañeros todos los elementos de seguridad e higiene necesarios y los compañeros carteros a partir de este martes van a tener que usar guantes, alcohol en gel, etcétera”, sostuvo uno de los referentes del FOECYT.

Además, desde el FOECYT aseguraron también que “los compañeros saben que si no les entregan los elementos necesario no laburan” y añadió: “Tenemos una disciplina gremial que es mucho más fuerte que en cualquier lugar.

En tal sentido, se aseguró que no presentan inconvenientes en la mecánica del trabajo. “Se ha realizado un protocolo muy bueno para la gente y aquellos que no puedan venir a trabajar no lo hacen. El gobierno ha determinado el tema de los 60 años como algo para cumplir a rajatablas como también los grupos de riesgo”, señalaron a “el Retrato…”