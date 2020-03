Jorge Paredi anunció medidas para acentuar la prevención del coronavirus

Con una serie de anuncios en acompañamiento a las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández, el intendente Jorge Paredi encabezó una conferencia de prensa en el Palacio Comunal junto al secretario de Salud, Fernando Vargas, la jefa Distrital de Educación, Verónica Serantes, y el jefe Comunal de la policía, comisario Darío Valles.

El jefe comunal confirmó que no hay “casos sospechosos” en el partido, informó que tendrán especial atención sobre las personas que lleguen al distrito de las “zonas afectadas” en los próximos días, comunicó el cese de actividades en el natatorio climatizado en Coronel Vidal y en espacios deportivos y culturales municipales, y estableció que bares, boliches y restaurantes funcionarán con una capacidad no mayor a 200 personas.

Ante medios de comunicación, funcionarios y concejales de todas las bancadas, Jorge Paredi efectuó una serie de medidas en línea a los anuncios del presidente Alberto Fernández. En este sentido, y tras la suspensión de clases hasta el 31 de marzo, el intendente afirmó que está creado un registro de personas residentes que lleguen al distrito desde una “zona afectada” para activar el protocolo de aislamiento. Al respecto, se pusieron a disposición dos números telefónicos para que, quienes arriben al partido en los próximos días, den aviso: 2265-402018 (celular) – 2265-432818 (fijo)

En tanto, Paredi expresó que los agentes municipales que integran grupos de riesgo en relación al brote de COVID-19 quedan exentos de presentarse en sus lugares de trabajo al tiempo que está en marcha un plan de continuidad laboral en cada área.

“Si yo me cuido, te cuido a vos. Tenemos que unirnos en estos momentos y la colaboración tiene que ser de todos. Tenemos que llevar tranquilidad tal como lo dijo el presidente Alberto Fernández. La prevención es fundamental. Las recomendaciones higiénicas hay que cumplirlas. Desde el municipio haremos cumplir los protocolos de cuarentena de aquellos que lleguen al distrito provenientes de una zona afectada según los contactos que establecemos con Migraciones”, aseguró el intendente.

Por su parte, Fernando Vargas, manifestó: “Estamos preparados en el Hospital con los espacios de aislamiento correspondientes. Hasta el momento no tenemos casos sospechosos y no tuvimos que activar los protocolos. Tenemos que cuidarnos entre nosotros y frente a algún síntoma no duden en comunicarse con la línea provincial 148 o bien con los centros de atención en cada localidad”.

A su turno, Verónica Serantes explicó: “Ante la suspensión de clases, no estamos de vacaciones, estamos llevando adelante un plan de continuidad pedagógica para que los alumnos desde sus hogares puedan llevar adelante de la mejor manera esta situación. Mantuvimos una reunión con la presidenta del Consejo Escolar por los servicios de comedores que ofrecen las escuelas y hemos acordado que se realizarán a través de viandas”. De la conferencia participaron secretarios, delegados y directores municipales; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Carlos Minnucci, y concejales de todas las bancadas.

MEDIDAS ANUNCIADAS

–Nuevas líneas telefónicas para que residentes que vienen de “zonas afectadas” den aviso de llegada al distrito: 2265-402018 (celular) – 2265-432818 (fijo)

-Cese de actividades en espacios deportivos y culturales en todo el distrito

-Cese de actividades en hogares de día municipales

-Bares, boliches y restaurantes funcionarán con un máximo de 200 personas

-Los agentes municipales que integran grupos de riesgo en relación al brote de COVID-19 quedan exentos de presentarse en sus lugares de trabajo. Para ellos se pone en marcha un plan de continuidad laboral de acuerdo a cada área.