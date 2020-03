El Municipio pidió a la Provincia que cierren los Bingos y Kicillof confirmó la medida

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de Santiago Bonifatti, realizó esta mañana una conferencia de prensa para brindar precisiones acerca de las medidas a tomar frente al Coronavirus. Se resolvió emitir una comunicación diaria desde el área de Salud, se dispuso el cierre de los bingos y salas de juego de acuerdo a lo comunicado por las autoridades provinciales, y se siguen evaluando las recomendaciones generales para el desarrollo de actividades en la ciudad.

En este marco, Bonifatti expresó que “hemos dispuesto realizar un parte diario del área de Salud, donde la Secretaria de Salud va a indicar qué cantidad de casos sospechosos hay en el partido de General Pueyredon, y aclaro tambien que por el momento seguimos con un solo caso de coronavirus en toda la ciudad. También vamos a informar sobre la cantidad de personas que están en cuarentena de manera preventiva y aquellos que han sido desestimados”.

“Por otro lado – continuó el Funcionario – el intendente se comunicó ayer con la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, solicitando el cierre de los bingos y de las salas de juego en función de que con los controles que se hicieron desde Inspección General se estaba cumpliendo con la normativa de 200 personas pero se generaban muchas filas, con lo cual parecía que el riesgo no disminuía por lo que se ha resuelto el cierre de todas las salas de juego de la Provincia”.

Asimismo, “el Intendente también solicitó al gobierno de la Provincia que se prorroguen los vencimientos del trámite de la licencia de conducir, para que aquellos vecinos a los que se les van a vencer sus licencias puedan no ingresar el trámite en este momento. Esto es una solicitud que aún no ha sido otorgada, pero desde el Municipio estamos suspendiendo aquellos turnos que tenían que ver con la primera licencia, es decir para aquellos que no manejan, pero tenían un turno para obtener una licencia y solo estamos atendiendo las renovaciones, priorizando los profesionales”.

Seguidamente, Bonifatti agregó que “desde el punto de vista del personal municipal, hemos decidido cumplir con las licencias que recomienda el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación, y se han suspendido las vacaciones de todo el personal que es necesario para trabajar en esta emergencia sanitaria, fundamentalmente de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, seguridad y algunas áreas de control e inspectivas. Además, el Intendente ha dispuesto poner a todo el resto del personal municipal en comisión para que queden disponibles para modificar sus trabajos u horarios en función de lo que la emergencia sanitaria aconseje”.

Por otro lado, “se ha trabajado también en la reunión de gabinete con diferentes temáticas que tienen que ver con el turismo, con el comercio, con el transporte, y se están elaborando recomendaciones en la medida que el gobierno nacional y provincial vayan anunciando medidas que impacten en los diferentes sectores, a las que el Municipio también va a adherir y se están evaluando algunas recomendaciones generales para todo tipo de actividad en la ciudad”.

TRANSPORTE PÚBLICO

En este sentido, el Secretario de Gobierno agregó que “se ha dispuesto la desinfección completa de cada unidad una vez que tocan las cabeceras, y en el caso de los taxis y remises que esto se realice entre pasajero y pasajero. Se ha dispuesto que haya alcohol en gel en cada una de las unidades, que se van a estar incorporando diariamente. También hay una recomendación en el trabajo con ventanillas abiertas, para que haya ventilación en las unidades y hasta aquí no hay limitaciones en la cantidad de pasajeros en ninguna de las unidades como no lo han hecho tampoco en Nación y en Provincia”

Asimismo, Bonifatti recordó que “se están evaluando todas las medidas que ayuden a disminuir la circulación del virus, y recordamos que solo tenemos una persona infectada con coronavirus que esta internado en la Clínica 25 de Mayo, 4 casos sospechosos en análisis y alrededor de 60 familias en cuarentena”.

SITUACIÓN DE CALLE

Para finalizar, el funcionario agregó que “desde la Secretaría de Desarrollo Social se ha dispuesto que el servicio que habitualmente es nocturno también se implemente las 24 horas, la intención es que aquellas personas que están en la calle puedan permanecer en los hogares que el Municipio tiene para asistirlos”, concluyó.