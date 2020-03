Donald Trump suspende a partir del domingo los vuelos desde Irlanda y el Reino Unido

El presidente Donad Trump dio este sábado una nueva conferencia de prensa en la que dio avances sobre nuevas medidas para contener el coronavirus. Entre ellas destacó que estaba evaluando la suspensión de los vuelos provenientes del Reino Unido.

Además, aseguró que se realizó una prueba para descartar la posibilidad de haberse contagiado del secretario de medios de Brasil, con quien mantuvo una reunión antes de que se confirmara que tenía coronavirus. “Fue en forma preventiva”, aseguró y aclaró que no sabe cuándo el laboratorio le entregará los resultados.

La decisión de suspender los vuelos a partir de este domingo se suma a la prohibición de vuelos de Europa continental que había anunciado el último miércoles con un impacto sobre 13.500 vuelos y 4 millones de pasajeros solo en el mes de marzo.

Toda el Área Schengen ya había sido excluida y ahora que las muertes en el Reino Unido se duplicaron (pasaron de 10 a 21 en 24 horas), Trump amplió la exclusión a Gran Bretaña, Irlanda del Norte y también la República de Irlanda, hasta ahora el único país de la Unión Europea que todavía tenía contacto aeronáutico con los Estados Unidos.

A su tiempo, Trump le pidió a Steve Mnuchin, secretario de Hacienda de los Estados Unidos, que explicara las medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, se les garantizó a los trabajadores que seguirán cobrando su sueldo si no van a trabajar -para que no rompan con la cuarentena- y se les anunció a las pymes que tendrán acceso a una postergación del pago de impuestos y facilidades para no quedarse sin flujo de caja. “Creemos que las pequeñas y medianas empresas no deben cargar con los costos” del coronavirus, afirmó.