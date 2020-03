Ya hay 3 casos autóctonos en la Argentina de Coronavirus y suman a 31 en todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó diez nuevos casos positivos de COVID-19 y ya son 31 los infectados en todo el país. Tres de las personas se contagiaron por mantener un contacto estrecho con infectados. Según dijeron, los casos son de Córdoba, ciudad de Buenos Aires, Chaco y la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento se produjo una muerte, la de un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich.

Según informaron las fuentes oficiales, siete de los nuevos infectados contrajeron el virus estando de viaje. Y, según precisaron, los otros tres estuvieron en “contacto estrecho” con gente que viajó. Estos últimos tres casos serían los primeros infectados sin haber venido desde el exterior. Según explicaron, son los primeros casos en que el contagio fue local y no importado como venía sucediendo. Lo que significa es que estas personas se infectaron dentro del país.

En el informe diario del Ministerio de Salud de la Nación, se precisó que “a la fecha, en Argentina la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria”.

Un caso autóctono es un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que haya venido del exterior y que no tuvo contacto con ninguno de los enfermos que vinieron del exterior. Lo que sucede con este tipo de paciente es que no se sabe cómo se contagió el virus, explicaron especialistas.

En el ministerio de Salud porteño indicaron que de los diez nuevos casos, tres están internados en la ciudad y suman 14 los contagiados. Además, aclararon que el primer contagiado por el virus, Ariel, será dado de alta esta noche. El criterio para que los pacientes sean enviados a su casa, según la cartera de Salud porteña, es que “a partir del séptimo día de inicio de los síntomas, el paciente pase 48 horas sin fiebre y tenga dos resultados negativos de PCR”. Uno de los nuevos contagiados en la ciudad es un hombre de 30 años, que estuvo en Francia e Italia. El hombre es de Gualeguay y está internado en el Hospital Alemán. El otro de los infectados es un hombre de 49 años que estuvo de viaje por España y Portugal. Se encuentra internado en el Centro Medicus de Diagnóstico de Recoleta.

Por otro lado, en el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron el primer caso de coronavirus de la ciudad de Mar del Plata. Se trata de un hombre de 71 años que llego de viaje desde España y permanece internado en una clínica privada de esa ciudad balnearia.

En tanto, fuentes oficiales de la ciudad precisaron que hasta el momento hay 68 casos en estudio y se analizan a 192 personas que tuvieron contacto directo con infectados.

A estos casos se suman a las ya 21 los contagiados que hay en el país. Todos los días se suman nuevos infectados. Ayer, el ministerio había informado dos nuevos casos positivos. Según indicaron, uno es un paciente internado en la ciudad de Buenos Aires, que según la información oficial, es un hombre de 54 años que se encuentra internado en terapia intensiva por “desaturación”, en el Sanatorio La Trinidad. El paciente llegó de Alemania. El otro es un caso en la provincia de Buenos Aires, de una mujer de 48 años, argentina residente en España, que comenzó con síntomas el día 5 de marzo cuando ingresó al país e hizo la consulta médica el día 8. Está internada en un hospital de Vicente López.

“Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población”, detallaron en la cartera de Salud.

Hasta el momento, según los datos que se publicaron oficialmente antes de estos últimos 10, son 11 infectados y un fallecido en la ciudad de Buenos Aires, 2 infectados en Chaco, 4 en la provincia de Buenos Aires, un caso en San Luis, uno en Córdoba y otro en Río Negro.