Confirman el primer caso de Coronavirus: se trata de un ingeniero de 71 años arribado desde España

La Secretaria de Salud Viviana Bernabei confirmó este jueves en rueda de prensa el primer caso de coronavirus en General Pueyrredon. “Esta tarde tuvimos la confirmación de que el caso que teníamos en estudio como sospechoso -y que estába internado en aislamiento en una institución privada de la ciudad- dio positivo para coronavirus”, informó Bernabei. “Nos comunicamos con la clínica y el paciente está en observación”.

También se aclaró que no hay ningún otro caso sospechoso ni en estudio. No hay circulación del virus en la ciudad y se recordó la importancia de reforzar las medidas de prevención.

El paciente, de 71 años, sería el ingeniero “Jacho”Bensadon, quien arribó de España con el objetivo de visitar a sus nietos, a quienes no pudo ver ya que apenas pisó suelo marplatense fue trasladado a la Clínica 25 de Mayo, desde donde negaban desde el lunes pasado que tuvieran en asistencia a una persona afectada de Coronavirus.

La titular de Salud dijo que el infectado “Vino con sintomatología en el avión y cuando llego a Ezeiza, se subió a un micro de Tienda León, con destino a Mar del Plata. El amigo que lo fue a buscar lo llevó directamente a la clínica, donde quedó aislado.”

Bernabei estaba acompañada por Marcelo Lacedonia, Director General de Capital Humano; Verónica Plamisciano, Directora General de Salud; Juan Di Matteo, Director General de Same; Carina Conde, Subsecretaria de Salud y Nilda Villalba , Directora General de Atención Primaria de la Salud.

En su charla con la prensa, la Secretaria de Salud más adelante indicó que “Acabamos de comunicarnos con la clínica y el paciente está en observación pero ha tenido una evolución favorable. Y por el resto no tenemos otros casos sospechosos en nuestra ciudad. Este era el único caso y no hay otro en Mar del Plata. Habíamos dicho que tuvimos el caso de una paciente que había sido trasladada por Same y que está internada en el hospital Regional. La paciente tiene un cuadro de neumonía más compatible con una bacteria y no está siendo un caso sospechoso. Por otro lado aclararles que círculo en redes la noticia de que un paciente papá de alumnos del Termas Huinco y que había sido trasladado de las comunidades del.sur. Ese paciente tiene un.cuadro compatible con lectospirosis que es una enfermedad que transcurre con síntomas similares.”

Consultada por “el Retrato…” si la persona internada es hombre y la edad que contaba dijo que “tiene 71 años de edad. Llegó del exterior procedente de España. Vino con sintomatología en el avión y en Ezeiza tomó un Tienda León y el amigo que lo fue a buscar lo llevó directamente a la clínica donde quedó internado y aislado. Reside en la ciudad. A partir de la identificación se empiezan a relacionar los contactos. Lo que sabemos es que venía en la parte inferior del Tienda León. Estaremos buscando los contactos. Desde Nación van a mandarnos el listado de personas que venían en el mismo vuelo porque venía con sintomatología pero de todo ese pasaje se encargan ellos. El paciente nunca entró a su domicilio. Todo el tiempo estuvo aislado. Esto ocurrió el día domingo y el lunes ya estaba internado.

– Hay serios riesgos para los que viajaban en el Tienda León?

– El protocolo establece que en el viaje en micro con un contacto sospechoso, debemos investigar son las personas que están en el radio de dos asientos laterales, atrás o delante.

– Como salieron los resultados de otras personas que también se temía estuvieran afectadas por el Coronavirus?

– No hay resultados restantes. Las tres personas que estaban en seguimiento son contactos. No casos. Contactos que compartieron en un mismo avión. Esos tres contactos están siendo seguidos por la Secretaria de Salud. El caso de las dos turistas españolas tuvieron hoy una visita y están asintomáticas y en periodo de cuarentena que se les está venciendo el miércoles que viene. Han aceptado la situación.

Al indagarla “el Retrato…”de cómo hacían para salvaguardar la salud de los trabajadores de las salas sanitarias municipales especialmente, indicó “ Los trabajadores de la salud no tienen que estar protegidos dentro de lo que es el trabajo normal. Lo que empezamos a trabajar desde ayer es con enfermería, haciendo una prevención. Tratando de que los pacientes no lleguen a la sala. Que en la cola, antes de llegar a la ventanilla, la enfermera pueda identificar a los pacientes con sintomatología respiratoria, sacarlos de la fila y estamos armando un consultorio de aislamiento dónde se hace el interrogatorio para establecer nexos y sintomatología”

Para luego ampliar que “a partir de ahí se decide si esa persona tiene sintomatología compatible con coronavirus más un nexo epidemiológico se aisla, se llama al Same y se traslada a una institución que por protocolo es el Regional para que se le realice el hisopado. Si la persona no tiene nexo epidemiológico y tiene sintomatología pasa a ser atendida por el médico”.

Al consultársele acerca de la posibilidad de que suspendan las clases, Bernabei fue contundente: “No. Esto nos cambia demasiado lo que era la situación de hoy a la mañana. No hay otro caso sospechoso hasta el momento. Cómo no lo hay no hay ninguna situación que amerite la suspensión de las clases.

Por otro lado, Bernabei confirmó que este viernes a las 10 se reunirá por primera vez el Consejo Asesor de Prevención por el Coronavirus , conformado a partir de la ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante que también dispuso la Emergencia Administrativa Sanitaria para el partido de General Pueyrredon. El mismo estará encabezado por el intendente Guillermo Montenegro e integrado por expertos de la salud.