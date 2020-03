Abogados marplatenses toman medidas de contención ante el avance del Coronavirus

Marcada preocupación existe entre los profesionales de la abogacía ante la pandemia provocada por el Coronavirus, lo que ha hecho que desde el Colegio de Abogados Departamento Judicial Mar del Plata se tomen medidas tendiente a contener la situación.

En tal sentido que su Presidente, Fabián Portillo en diálogo con “el Retrato…” indicó que “por resolución de la Mesa Directiva del CAMDP, referente al Coronavirus COVID-19 y dado que nuestro país continúa en la fase de contención, se ha dispuesto solicitar a los colegas que hayan permanecido en tránsito en países como Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Irán, Italia, Japón o los países que indique el Ministerio de Salud en el futuro, evitar concurrir a nuestra Institución hasta haber transcurrido los 15 días correspondientes a su arribo a la República Argentina, aunque no presenten los síntomas de haber sido afectados por el Coronavirus COVID-19.

Remarcó que “no obstante ello, en el período de “cuarentena”, el CAMDP estará a disposición de los profesionales afectados, quienes en caso de necesitar alguna información podrán ser asistidos telefónicamente 495-8569 – 493-9513 o vía e.mail [email protected] por los empleados de nuestra Institución”.

Portillo dijo que “además de esta medida en la Corte hay una presentación. Seguramente haya alguna medida a nivel provincial a partir de lunes, pero no lo puedo garantizar.

– En el caso puntual de Mar del Plata van a plantear la situación?

– Algunas dependencias judiciales como el Tribunal de Trabajo 4 han suspendido audiencias. Yo creo que otras dependencias judiciales más van a hacer lo mismo. Lo que nos toca en este Colegio de Abogados es restringir el acceso a Consultorio Jurídico Gratuito que es un lugar de mucha afluencia en la mañana y la tarde. Hay una guardia permanente y en este momento estamos viendo qué otras medidas tomaremos. Jornadas, cursos o espacios que deberán ser reprogramados para más adelante.

– Algún asociado ha planteado la situación de Tribunales puntualmente?

– No. No me lo han planteado. Muchos están preocupados por cómo llevar adelante el servicio de justicia pero el derecho a la salud está sobre todo esto. Alguna medida tomará la Corte. Nosotros no tomamos medidas. Solo podemos dar sugerencias y llevar las inquietudes y sugerencias de los asociados.

Al consultársele la opinión sobre la denuncia penal a quien no cumpla la cuarentena afirmó que “la sociedad debería hacer caso por una cuestión de riesgo: quedarse 14 días por el Decreto. En cuanto al cumplimiento va a ser complicado de tomar. Más bien es una cuestión de conciencia de salud de la comunidad. Ojalá se cumpla pero no hay recursos para eso”.

– Los asalariados no van a tener problema. Pero qué pasa con el que trabaja por su cuenta?

– Esa es la situación y por eso muchos colegas estamos preocupados por el tema. En todo el mundo hay quien tiene comercio y actividad privada en un tiempo muy complicado. Hay que tratar de equilibrar todo esto”.

Abogados porteños piden se declare la Feria Judicial para todo el país

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) le pidió a la Corte Suprema declarar la feria judicial para todo el país durante dos semanas para evitar la propagación del coronavirus . El pedido indica que se suspendan todas las actividades en los tribunales hasta 13 de abril.

Los pedidos incluyen también otras dependencias judiciales como el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de la Defensa y la Procuración General de la Nación. Los argumentos para suspender la actividad remiten a la emergencia sanitaria dictada por el Gobierno como forma de prevención ante la expansión de la pandemia.

Los pedidos realizados este viernes van en línea con las distintas medidas que fueron tomadas en las últimas horas, desde el presidente Alberto Fernández hasta la propia Corte , como forma de prevenir la difusión de la enfermedad. La decisión, ahora, quedará en manos del máximo tribunal, que podría tratarlo el martes cuando se haya reunión de acuerdo, informaron fuentes judiciales.