La Organizacion Mundial de la Salud determinó que el coronavirus ya es una pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el coronavirus ya es una pandemia y alertó sobre los niveles “alarmantes” de propagación de la enfermedad.

“Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”, informó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”, agregó.

El director general de la OMS detalló que tienen registrados 118.000 casos de Covid-19 en 114 países y el número de muertes es de 4.291. El especialista detalló que más del 90% de los casos están radicados en solo cuatro países, y dos de ellos, China y Corea del Sur, tienen epidemias en un “declive significativo”.

Ese declive llevó a Robert Redfield, responsable de los Centros estadounidenses de Control y Prevención de Enfermedades de la OMS, a considerar que “ahora mismo, el epicentro es Europa”.

“Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado”, alertó Tedros.

El funcionario llamó a todos los países a tomar “medidas urgentes y agresivas”, aunque admitió que esperan “que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente” en los próximos días y semanas.

“Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”, subrayó Tedros. “Todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia. Hay que detectar, aplicar la prueba, tratar, aislar, rastrear y movilizar a la gente como respuesta”, indicó.

La decisión de la OMS se da luego de que el número de casos fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se triplicaron.