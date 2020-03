El infectólogo Alexis Manzo estima entre 6 meses y un año lograr una vacuna contra el Coronavirus

“Hoy son acertadas las medidas que se han tomado con las personas que vienen de viaje donde hay circulación viral activa. Todo Europa. China, Japón, Corea, Irán y EEUU. Todos los que vengan de esos orígenes tienen que tener un aislamientos social” afirmó en diálogo con “el Retrato…” el doctor Alexis Manzo, Infectologo de la Clínica Colon y del CEMA e integrante de la Sociedad Marplatense de infectologia. Dijo también que “ Lograr una vacuna lleva tiempo. Puede llevar seis meses. Un año”.

Resaltó que lo primero que debe hacerse es que se “queden quietos en sus casas. No concurriendo ni al trabajo ni a la escuela o universidad. Evitando el contacto con la gente que no sea del seno familiar. Lo ideal es una persona o dos, para evitar que el virus pueda llegar a propagarse en caso de estar afectados”. .

– Preveían que podía suceder esto?

– Una pandemia?.. En realidad siempre se esperó después de la Gripe Española del año 19. No lo quiero comparar pero es inevitable. Junto con la experiencia de N1H1. Los virus respiratorios siempre tienen estás cosas asociadas. Lo que son los viajes asociados,. Se esperaba que haya una pandemia.

– Porqué es tan difícil conseguir una vacuna?

– El diagnostico se detectó inmediatamente. Cuando vieron estás características detectaron el coronavirus. Que es un virus que provoca resfrío. Faringitis. Con la experiencia anterior que afectó a los países asiáticos hace unos años se pudo bloquear. Pero esto se detectó casi inmediatamente y cuando vieron que había casos de neumonías que no eran habituales, entendieron que era el coronavirus. No estaba pensada una vacuna porque el virus no se conocía. Es la familia coronavirus pero otra cepa. Se produce una mutación que hace que el virus sea desconocido.

Consultado si esto último significaba que el virus fuera cambiado, Manzo señaló que “ Este virus no. Dentro de los coronavirus este no está mutando. Pero es nuevo. Por alguna característica es diferente a los anteriores” acotando que “ Lograr una vacuna lleva tiempo. Puede llevar seis meses. Un año. Diferente por ejemplo con la gripe, dónde hay un mecanismo aceptado. No cambia el virus. Pero acá estamos hablando de un virus con más mortalidad que otros pero que sigue siendo menor al 4 por ciento. Es así. Es de alerta pero no es el Ébola que tiene una tasa del 80 por ciento de mortandad. Pero es más transmisible. Se transmite por gotas respiratorias a un metro y medio. O contacto con superficies. Puede sobrevivir 24/48 horas: y es fácil de contagiar.

“EL CALOR NO MATA EL CORONAVIRUS”

Respecto a la que por el calor sería factible su contagio, Manzo entiende que “ En realidad lo que tiene que ver es que cuando hace frío hay menor ventilación de ambientes. Hay mayor concentración de gente en lugares cerrados. El calor no mata el Coronavirus. El frío puede favorecer su mayor contagio”

Calificó de acertadas las medidas tomadas en el país hasta el momento. Estamos en etapa de bloqueo. En epidemiología se habla de etapas iniciales de bloqueo pero cuando hay casos de transmisión locales entre personas ya se habla de medidas de mitigación. Por ahora tenemos medidas de bloqueo. Tenemos casos importados dónde se está evitando la transmisión. La cuarentena me parece aceptable. Quedarse esas dos semanas es fundamental.

Afirmó que observa “un estado de alerta en la gente. El lavado de manos en las escuelas da la sensación de concientización. Este es el momento de tomar medidas”

– Hay que suspender las clases?

– Esos son medidas de contención. Pensadas ante otra etapa dónde hay contagios. Se está viendo cómo se comporta el virus. Los organismos internacionales van guiando lo que hacemos. No podemos compararnos con Italia, España. Es otra situación. A Italia la situación los desbordó. Imaginé que en el primer mundo está siendo tremendo. Hay mucho para decir del sistema de salud italiano. Ahora salió a la luz que no es óptimo y tiene muchas falencias. Pero no estamos en la situación de tener que aislarnos. Quizá haya que tomar medidas más drásticas en cuanto a la llegada de personas de afuera. Creo que sería una medida cauta. Tener turista italiano que llega a Argentina a pasear no es lo indicado hoy.

“HOY LO ACONCEJABLE ES NO COMPARTIR EL MATE”

Al pedírsele, como profesional, tres o cuatro consejos para lidiar con la prevención identificó a “la higiene, evitar contacto cercano con personas enfermas. Vamos a tener que hacer un cambio cultural con el tema del saludo con un beso, el compartir el mate. Hay que cambiar cosas. Hacer una toma de conciencia. Hoy es aconsejable no compartir el mate”

En relación a las medias adoptadas en Mar del Plata remarcó que “ esto dependerá de la intensidad con la que va a venir todo. Con la gripe N1H1 nos colapsó. Hubo que hacer centros especializados. Y ya teníamos el virus adentro. En este caso no. Es mi sensación al menos. Hay que lavarse las manos luego de estar en casa espacio público. Evitar contacto con gente con síntomas y la persona que considera que pudo haber estado en lugares con el virus debe aislarse. Llamar al 107 y recibir información de cómo manejarse.”

“ Las respuestas que implementaros tiene que ir de acuerdo al nivel de la contingencia. Aún no es necesario tomar medidas más drásticas. Creo que vamos en el camino correcto” enfatizando por último cuando “el Retrato…”le preguntó si consideraba que deberían suspenderse las clases: “tengo la sensación que se va a tocar el tema de la educación. Es inevitable.