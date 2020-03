Italia: Profesionales médicos tienen que decidir a quien dejan vivir y a quien morir

En el marco de la alerta mundial generada por la creciente expansión del coronavirus, Manuel Bovello, un italiano que se encuentra viviendo en Milán en estos momentos, en dialogó con “el Retrato…” relató la cruel realidad que está viviendo el país más afectado por la enfermedad de Europa, que ya lleva 827 muertos, 196 ocurridas este miércoles y más de 10 mil casos positivos. Además, manifestó que, por la falta de medios, en algunas localidades los profesionales médicos tienen que decidir a quién dejan vivir y a quién dejan morir.

Con más de mil contagiados diarios, Italia está viviendo una situación sanitaria desesperada, especialmente en la zona del Norte, donde se registra la mayor concentración de casos. Los 168 fallecimientos en las últimas horas tuvieron lugar en Lombardía, donde en total murieron 468 personas por la enfermedad.

“Hace unas tres semanas atrás la gente no estaba del todo preocupada, porque creían que era como un influencia y hacían vida normal, pero hace unos 20 días atrás la situación cambió y empezaron a darse cuenta que lo que sucedía era un problema. Pese a eso, los eventos deportivos seguían haciéndose en forma normal”, sostuvo el joven italiano recibido recientemente de médico y que se encuentra actualmente viviendo en la zona de Milány que está resguardado en su hogar en cuarentena, junto a sus padres y su mascota, desde hace unos 5 días luego de aplicarse las ultimas disposiciones del gobierno local: solo uno pude salir de la casa a pos de alimentos o remedios. El control policial es más que estricto.

En tal sentido, precisó que los hospitales en el país se encuentran saturados en estos momentos, ya que no tienen los medios o elementos para atender a la cantidad de afectados que concurren diariamente a los mismos. “En Bérgamo, Milán y otras localidades de Italia los profesionales tienen que decidir quién se va curar y quién no. A la persona que se elige no tratar, lo condenan a morirse directamente, porque no existenel instrumental necesario para brindarle atención médica a todos los enfermos”, sostuvo.

“A la persona que tiene más posibilidad de sobrevivir se le da atención médica. Por ejemplo si concurre una persona con 85 años y otra con 25 años el profesional tiene que curar a la más joven, no a la otra”, comentó a la vez que consideró que, si bien dicho protocolo aún no se aplica en todas las ciudades de Italia, en el corto plazo será trasladado a las demás localidades de ese país.

Asimismo, expresó: “Es horrible, porque tienen que elegir quién vive y quién no, pero los médicos no tienen otra alternativa, no se puede hacer otra cosa, porque la máquina para tratarlo es una y las personas son dos por ejemplo. Tienen que seleccionar con un criterio y la persona que puede vivir más años es quién debe ser curada”.

En relación a la ayuda gubernamental, señaló que hace unos días atrás les mandaron desde China unas 9 máquinas de respiración. “En China ya tienen controlada la situación, porque pasaron varios días, pero ya registraron unos 3 mil muertos a causa de la enfermedad, un número que no convence a nadie, pero imposible de verificar”, manifestó y añadió al mismo tiempo que “el virus afectó más a Italia que a China misma. Los números que dan no son correctos”.

“Hubo 196 muertos en Italia este miércoles. Hubo muchos amigos de mis amigos que se infectaron, es un virus muy contagioso y por eso no se puede salir de los hogares”, comentó el graduado de medicina que vive junto a sus padres y que no pudo comenzar el último tramo para comenzar a ejercer, ya que la Universidad fue suspendida por la propagación de la enfermedad.

Por otra parte, hizo hincapié en que se necesitan muchos más médicos en Italia. “El gobierno está pensando sobre cómo se puede hacer para habilitar a los estudiantes avanzados de medicina para que puedan cooperar en la cura de los infectados”, destacó a la vez que comentó que tiene amigos médicos que se encuentran trabajando más de 14 horas por días en los hospitales.

Por último, consideró que el virus no va a desaparecer con el cambio de estación. “No es como las influencias, es una situación diferente. Hay personas que piensan que con el calor va a desaparecer la enfermedad y otros que no”, manifestó Manuel Bovello en conversación con “el Retrato…”