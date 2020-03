Indarte le pidió mesura y entendimiento al sector del campo que lleva adelante el paro

La diputada provincial Débora Indarte solicitó “mesura y entendimiento” al sector del campo que lleva adelante el paro y destacó que en la Provincia se “han generado políticas para favorecer a pequeños y medianos productores”.

“La nuestra es una provincia eminentemente productiva con una gran mayoría de pequeños y medianos productores que se ven favorecidos con la medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández”, señaló.

Agregó que “no solo ha mejorado la situación en el terreno impositivo y en los créditos otorgados, sino que también se ha logrado una estabilidad cambiaria y la suspensión del aumento de energía y combustibles”.

“Para el gobierno de Axel Kicillof tiene una importancia capital la producción en general y la producción agropecuaria en particular. Se necesita que el sector trabaje y por eso se han tomado iniciativas que favorecen a la gran mayoría del sector”, dijo la legisladora marplatense.

Respecto del cese de comercialización de cuatro días dispuesto por la Mesa de Enlace afirmó que “es en beneficio de los mayores productores de soja” y aseguró que “forman parte importante del sector productivo y del desarrollo del país, y tienen que entender que hay argentinas y argentinos que la están pasando mal y se necesita del esfuerzo de todas y todos”.

Explicó que “se está cumpliendo con una ley, afectando en 3% a los que producen más de mil toneladas de soja. Por el contrario, han bajado las retenciones a las economías regionales, que estaban postergando a muchas zonas del país”.

“El campo es nuestro motor productivo”, enfatizó Indarte e instó a “evitar confrontaciones” y “a seguir el camino del diálogo, con un sentido solidario”. Por último comentó algo de su historia personal.

“Por mi familia y la de mi marido conozco lo que es el trabajo rural y la actividad agropecuaria. No es algo que me resulta ajeno. He visto y veo el esfuerzo y sacrificio que hacen a diario”, expresó.