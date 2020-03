Federico Bal confirmó la peor noticia: “Tengo cáncer intestinal”

Federico Bal​ subió un conmovedor video a su cuenta de Instagram para confirmar la peor noticia: tiene cáncer intestinal. Hace un par de días había mandado un comunicado diciendo que cerraba sus redes sociales “para no contaminarse” de lo que se podía generar en torno a su estado de salud mientras esperaba el resultado de los estudios sobre los pólipos que le habían extirpado. “Me encontraron un tumor maligno”, resumió en un video que dura seis minutos.

“Quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días. Me están llamando y escribiendo muchos amigos preocupados. Hoy quiero contarles algunas cosas…”, comenzó Federico.

“Hace unos días me hice una colonoscopía y una endoscopía que salió mal, el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron. Y me encontraron un tumor en mi intestino. Se llevó a analizar, se hizo una biopsia”.

“Después me hicieron otros estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino“, aseguró, con la voz quebrada. “Es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo en estos últimos días. Soy joven pero cada vez hay más casos en gente joven. Tengo 30 años. Me contó el doctor que suelen haber cada vez más casos”.

Y siguió: “La realidad es que yo lo estoy asimilando, junto con ustedes también. Yo me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad, donde cada cosa que los haters y la gente que se dedica a molestar hoy me va a dolor mucho más de lo que antes me podía dolor o importar”.

“Soy un tipo fuerte, y siempre lo fui, pero estoy viviendo un momento donde necesito rodearme de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia. Toda la gente que necesitaba saberlo, ya lo sabe”.

Sobre los pasos que seguirá de ahora en adelante, señaló: “Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también me tengo que amigar… quimioterapia, rayos y pastillas, durante una seis semanas”.

“Voy a tener fe y hay grandes posibilidades que el tumor se vaya. Y si no se va voy a tener que someterme a una operación. Así que va a ser un año de resguardo, de desaparecer de las redes sociales, de la tele y el teatro”, aseguró, ilusionado con su recuperación.

“Tengo una gira con Mentiras Inteligentes, eso se verá de reprogramarla para más adelante. Mis compañeros y productor me esperan”, afirmó sobre su futuro laboral.

“Pero acá lo que me importa más que nada es que entiendan que esto lo comunico para empezar, porque no me para de sonar el teléfono. Y me gustaba decir las cosas como son y que no especulen con ningún otra cosa, ni inventen, ni digan cosas que no son. Esto es lo que tengo. Es cáncer. Es un cáncer que se puede tratar.

“Tengo un equipo de doctores que son lo mejor que hay. También lo cuento porque siento que voy a ayudar mucho a las generaciones jóvenes. Tengo 30 años y yo no solía hacer estudios y es muy importante hacer un estudio a tiempo. Considero que el estudio que me hice, empujado por una persona que yo quiero mucho y por mi familia, salva“.

“El resultado temprano de lo que yo tengo hoy, salva. Y un buen doctor sabe lo que tiene que hacer. Si esto se agarraba con un par de años más, o un tiempo más, el resultado iba a ser otro, distinto”.

“Quiero pedirles que entiendan que es muy importante cuando sos joven hacerte los estudios, sacarte sangre, hacerte análisis completos… porque ahí es cuando los médicos pueden trabajar”.

“Yo creía que me las sabía todas, que el mundo lo tenía ganado y acá la vida me está demostrando que no. Estoy con mucha fuerza, esperanza, no tengo miedo, no le tengo miedo a la enfermedad, a la muerte, a nada. Estoy con un cachetazo muy fuerte que me dio la vida. Siento que es una lección, todavía no sé por qué, pero me toca. Y después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Eso realmente es lo que creo.

“Le voy a pedir a la prensa que entiendan que voy a aislarme un tiempo. No me estaba haciendo bien la vida que llevaba, la cantidad de programas que yo veía, lo activo que era en las redes sociales, en Instagram, en Twitter... hoy sufro una sensibildad extrema que es acorde a lo que me va a pasar y lo que voy a exponerme en este proceso, y en el tratamiento”.

“Cuando yo tenga las fuerzas y las ganas necesarias les prometo que voy a hablar como siempre lo hice, aún en los momentos trágico y también en los lindos. Les agradezco la preocupación. Mi familia y amigos está toda enterada. Y ahora solo queda que me acompañen, como lo hicieron siempre. Y como seguramente lo van a hacer a partir de este video. No se preocupen de más, que yo me voy a ocupar de mí. Confío en la medicina y la vida es muy linda. Y que voy a estar bien”.

“En poco tiempo voy a estar bien porque tengo mucha gente que me ama. Tengo mucha fuerza y muchas ganas de vivir. Así que háganse los estudios, si sos joven, tenés 20 años, no es una locura hacerte estudios. Nunca está mal si tenes papás o abuelos que tuvieron problemas como este, es mucho más propenso que te suceda. Así que cuidemos la salud, que es lo más importante que tenemos. Los quiero mucho y tiren buena energía que me va a hacer bien. Chau“,dijo por último Bal.