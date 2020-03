Gallardo perdedor… Felicitó a Boca y sobre el referi dijo “cometió errores como todos”

“Tenemos que saber convivir con ganar y perder. No todo el mundo sabe convivir cuando pierde. No empecemos a tirar la mierda para otro lado, con que se equivocó el árbitro. Se aprende todo el tiempo, en la derrota, en la victoria, todo el tiempo. No vamos a cambiar, a tomar una postura diferente de cuando nos tocó ganar. Cuando te toca perder tenés que asumir tu responsabilidad y volver a empezar. El fútbol te da esas posibilidades.