Gabriela Michetti calificó de de infundada la denuncia de Cristina Fernandez

Gabriela Michetti le dedicó un posteo en twitter a la denuncia penal que le realizó Cristina Fernández por “negocios incompatibles” durante su presidencia en el Senado: “Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la justicia, toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada”, escribió en la red social del pajarito.

Su ex secretario administrativo, Helio Rebot, el principal implicado en la denuncia, no fue menos escueto: “Cada peso gastado en el Senado ha sido auditado con transparencia por órganos de control en manos independientes y por la UBA y ejecutado con austeridad y honestidad“, fueron sus únicas palabras.

Pero el ex equipo de Michetti difundió un descargo de dos carillas sobre la denuncia, que consiste en la entrega de 180 millones de pesos a la empresa Dinale S.A. aun cuando “nunca terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación”.

“Las obras están inconclusas y los avances no coinciden con el millonario presupuesto gastado por Michetti. La empresa no era proveedora del Senado y nunca se pidió la habilitación de la obra“, fueron algunas de las precisiones aportadas en la denuncia por Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado.

También explicó que “se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares” mediante “adelantos financieros” y con “certificados de obra” que “no coinciden con el avance de la misma”.

En el descargo, los michettistas apuntan a la pesada herencia que recibieron de Amado Boudou con miles de empleados nombrados los últimos meses y se jactan de haber generado 1000 millones de pesos “en un fondo de reserva” y 600 millones “en efectivo en el banco de libre disponibilidad” (La administración de Cristina reconoce ese dinero, pero asegura que es mucho menor al no ejecutado por Michetti los últimos meses).

Señalan que todas las obras se hicieron con licitación pública y la supervisión del personal de carrera del Senado y que el “100% de los pagos de certificados de obra se corresponden con obras efectivamente auditadas y realizadas”.

También afirman que la totalidad de “los adelantos efectuados para acopio de materiales fueron auditados y aprobados previamente por los órganos de contralor y están cubiertos por una póliza de caución”.

No aportan ningún detalle preciso de la contratación de Dinale S.A. y sólo recuerdan que las obras tuvieron la supervisión del Programa Integral de Restauraciones Edilicias del Congreso (PRIE) dirigido por Ricardo Angelucci, nombrado director de Administración del Senado en diciembre.

“La administración de Cristina Kirchner decidió rescindir las únicas tres contrataciones pendientes de pago y terminación que había cuando concluyó la gestión Michetti y, simultáneamente, declaró la emergencia edilicia de los edificios anexos facultándose a sí misma para adjudicarlos sin licitación a quienes quieran”.

“Paradójicamente, la resolución 371/20 que declara la emergencia edilicia porque no están terminadas las obras se dictó antes de rescindir los contratos que la motivaron. ¿Brutal fallido o confesión del motivo?”, concluye el documento difundido tras conocerse la denuncia, que obligará a la ex vice y a su ex secretario administrativo a recorrer Tribunales.