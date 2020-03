Audaz asalto al Club Once Unidos de donde se llevaron $ 339.000 destinado al pago de salarios del personal

La ola de robos y asaltos que sacude a Mar del Plata la vivieron en carne propia en el Club Once Unidos. En el mediodía de este viernes dos sujetos asaltaron las oficinas de la entidad deportiva ubicadas en Belisario Roldán y Falkner, de donde se llevaron $ 339.000, dinero proveniente de la recaudación que de las cuotas y que estaba destinada al pago de salarios del personal, luego de golpear y atar a quien estaba en el lugar.

Los malvivientes ingresaron al sector de Administración sito en la planta alta, donde se cobran las cuotas a los socios y que estaban destinado al pago de los slarios del personal que allí desarrolla tareas. Luego de golpear y amedrentar con amenazas a uno de los hijos (Marcos) del actual Presidente de la entidad y concejal, Horacio Taccone, se hicieron de la recaudación, para fugar del lugar, no sin antes dejar atado al joven.

Precisamente Horacio Taccone en diálogo con “el Retrato…” dijo que “Son hechos desgraciados. A mí me avisan sobre el mediodía cuando me hallaba en la Comisión de Hacienda de lo que había pasado”, para acotar que “los delincuentes entraron y se dirigieron a la Planta Alta donde se encuentra la administración. Como estos son días de pago, mi hijo creyó que eran dos proveedores más, pero nó, y si bien los delincuentes no habrían exhibido armas de fuego, lo amedrentaron con amenazas de que si se resistía le iban a pegar un tiro”

Taccone no tiene dudas que “hicieron una inteligencia previa, ya que en realidad a la administración no entran muchas personas . Marcos pensó que eran proveedores y apenas ingresaron le dijeron que era un asalto”, remarcando en tal sentido que “evidentemente sabían que por estos días se cobran las cuotas”

En cuanto al dinero que se hicieron, un arqueo posterior al hecho delictivo, indican que “se llevaron 339 mil pesos”

Taccone si bien lo calificó como un hecho desgraciado, enfatizando que “ hay que terminar agradeciendo que no fueron más allá”indicando que “salieron corriendo y aparentemente los recogió una camioneta en la esquina. Según lo que dicen los vecinos”.

Cabe acotar que al momento del asalto el Club estaba lleno de gente, pero nadie se percató del hecho ya que sucedió en un lugar donde no acceden quienes van al lugar a practicar deportes.

Personal policial trata de dar con ellos, y por el hecho se hizo presente en Once Unidos el fiscal Fernando Berlingeri, quien ya ordenó que personal de Policía Científica fuera al lugar para recolectar evidencia y tomar testimonios para intentar identificar a los delincuentes.

Este robo se suma a una serie de hechos graves que se vienen sucediendo en Mar del Plata, los que han provocado un clima de inseguridad, que se ve potenciado por el no esclarecimiento de la gran mayoría de los casos , potenciado por el silencio de las autoridades.