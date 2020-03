Mar del Plata marchó por el femicidio de Jordana Rivero y por la aparición de Claudia Repetto

Ante el femicidio de Jordana Rivero ocurrido en la madrugada del lunes en la ciudad y la desaparición de Claudia Repetto, el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata junto a otras organizaciones, familiares de víctimas de violencia de género y marplatenses en general realizó este miércoles una movilización por las calles céntricas de la ciudad bajo la consigna #NiUnaMenos.

La convocatoria, impulsada además por organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y estudiantiles, ya que Jordana era alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se ubicó a las 18 de este miércoles en Avenida Luro y calle Mitre, en el monumento a San Martín, para luego culminar con una nutrida movilización por las calles céntricas de Mar del Plata.

En tal sentido, Laura Hochberg, referente de la Multisectorial de la Mujer, en diálogo con “el Retrato…” y manifestó que realizaron esta convocatoria a los efectos de acompañar a los familiares de las víctimas. “Pedimos justicia por Jordana y la aparición con vida de Claudia Repetto”, señaló a la vez que resaltó que “la preocupación es enorme por lo alarmante de los femicidios, no solamente porque vienen en aumento sino por el nivel de agresividad y violencia de los femicidas hacia las víctimas”.

“Cada 23 horas en Argentina muere una mujer a manos de un femicidio. No queremos que haya una mujer más muerta, no las queremos olvidar, no queremos que sea un número más ni que una más pierda la voz a causa de la violencia machista”, sostuvo la referente de la Multisectorial.

Asimismo, pidió por la aplicación de “políticas públicas efectivas en Mar del Plata” como así un presupuesto “acorde” cómo forma de abordar este verdadero flagelo. “Con dos casos en la ciudad no nos podíamos quedar de brazos cruzados”, indicó a la vez que aclaró que la movilización la organizaron en 24 horas, luego de hablar con los padres de la familia de Jordana Rivero.

“Lo de Jordana fue terrible, muy cruel. Nos hace acordar mucho al femicidio de Alicia Muniz. Inclusive la Facultad de Psicología, donde ella cursaba declaró asueto para este miércoles y la Universidad Nacional duelo por 24 horas”, indicó Hochberg al mismo tiempo que remarcó que este es el primer femicidio en Mar del Plata en lo que va del año.

En función de ello, precisó que en el 2019 se registraron otros dos femicidios y en 2018 tres. “Desde 2015 hasta el 2020 en Mar del Plata hubo 26 femicidios en total”, apuntó y añadió que lo anterior “es un problema terrible, uno piensa todo el tiempo en cambiar la situación, pero lo cierto es que está en otras manos”.

“Desde nuestro lugar hacemos todo el trabajo de visibilización del programa como para que las autoridades lo tomen, porque no está en nuestras manos de resolverlo y se complica mucho en ese sentido”, sostuvo a la vez que aclaró que desde el Municipio de General Pueyrredón “hay una lista de espera de 121 botones de pánico”.

Por otra parte, Laura Hochberg, referente de la Multisectorial de la Mujer, destacó que este martes tuvieron la segunda plenaria del observatorio por motivos de género y diversidad, que se hace el primer martes de cada mes, del que participó incluso el Secretario de Seguridad del Municipio de General Pueyrredón, Darío Oroquieta. “Uno de los temas que se planteó fue la lista de espera que hay con los botones”, precisó.

“Más allá del número, no puede haber una sola mujer esperando el botón, ya que si lo busca y lo necesita hay que darle una respuesta, porque sino termina en la violencia extrema que son los femicidios en muchos casos”, señaló y agregó que a través del Municipio transmitieron esa preocupación “para poder darle respuesta aunque sea a esta lista de espera”, los cuales se comprometieron a la compra de 200 botones.

Jordana Rivero

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana en un edificio ubicado en Salta casi Luro. Inicialemente se supo que una joven había caído desde un séptimo piso y que un hombre de 50 años que se encontraba con ella había sido aprehendido en el marco de dudas que generaba el caso. En ese marco, y con el avance de la investigación, se confirmó que el hombre quedó detenido bajo la acusación de ser autor del delito de homicidio, teniendo en cuenta que las primeras pericias dieron cuenta que no se trató de una caída sino que la joven fue arrojada.

Claudia Repetto

Claudia Repetto, en tanto, se encuentra desaparecida desde el domingo a la tarde y desde entonces se realizan intensos rastrillajes en la zona sur de Mar del Plata. Desde ese momento los hijos hicieron circular su foto en redes sociales para poder hallarla y el lunes por la noche, la búsqueda se incrementó por parte de la fiscalía de turno, a cargo de Fernando Castro, y de la policía.

Sus familiares apuntan contra la expareja de la mujer, ya que se descubrió que tampoco había novedades desde el domingo por la noche de Ricardo Rodríguez, que vivía en un departamento lindero al de Claudia en el barrio Termas Huincó. El hombre había mantenido una relación sentimental que terminó meses antes por decisión de la mujer y había tenido varias actitudes de acoso y hostigamiento.

Antes de desaparecer, Rodríguez se comunicó con uno de sus hijos para informarle que le dejaba escondida en el ingreso al balneario Arenas Verdes la tarjeta verde de una moto. En ese lugar, el lunes a las 9 de la mañana fue la última vez que se activó el celular de Rodríguez, por lo que el primer operativo de búsqueda comenzó en la zona de la reserva.