Tres marplatenses al Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en Monterrey, México.

Tres jóvenes de Mar del Plata participarán del Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en Monterrey, México. El certamen se desarrollará a partir del 20 de marzo próximo hasta el 30 y otorga un pase directo para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Participan las categorías de cadetes, juvenil y senior.

Las tres jóvenes practican en la Escuela de Tiro con Arco de la ciudad de Mar del Plata. Se trata de Valentina Caramello, Julieta Sosa Soegas y Shaiel Peters. Ellas serán parte de la delegación que representará a Argentina en este Panamericano en la categoría cadetes no participan de la posibilidad de conseguir plazas para los Juegos Olímpicos por la edad, pero si para ser campeonas Panamiracanas.

El arco con el que se practica es de aluminio, mientras que las flechas son de carbono y aluminio. Este es el último año en categoría cadetes, pueden ser cadetes mayores o senior o juvenil. Viajan 10 atletas representando esta disciplina.

En esta ocasión la Federación de Tiro y el ENARD se harán cargo del viaje. Para los participantes es una gran ayuda debido a que durante el año cuando se realizan distintos torneos por el mundo, hay mucho de ellos que no pueden participar por los costos elevados que les significa movilizarse. La participación en los torneos, les significa la posibilidad de sumar puntos para un ranking mundial. Por eso es tan importante que el “arquero” sea acompañado.

Estos son los inicios de las chicas y esta participación panamericana les sirve para evaluar el nivel que tienen.

Shaiel Peters, habló de lo que significa participar de estos juegos internacionales y cuales son sus espectativas; “en mi caso y de Valen (Valentina Caramello) estuvimos en el proyecto de los juegos para la juventud 2018 que desde chicas se prepararon para un momento como este y por suerte se nos dio, nos costó, pero con muchas ganas”. Pensar en 2024 no es nada descabellado hoy es una gran meta.

Valentina Carmello: “yo no me esperaba para nada esto, no se si las chicas coinciden pero yo fui a hacer lo que me gusta y hoy estamos para participar del Panamericano, es una locura pensar que me voy a Mexico y haciendo lo que me gusta”.

¿Por qué eligieron este deporte?, “para mi que andaba buscando un deporte me pasó de descubrirlo en un campamento no sabia que existía y cuando empecé el secundario me anoté para empezar” (Valentina Caramello).

“Yo estaba en el cumple de un compañero de la escuela y un primo de él estaba explicando de que se trataba el deporte, porque el lo practicaba, y me gustó que era un deporte individual, a mi me gustan más los deportes individuales, practiqué muchos deportes antes de llegar al tiro con arco, además tiene muy buena estética y es muy lindo de ver. La arquería es mucha mente es uno mismo contra uno mismo” expreso Shaiel Peters

¿Cuántos días por semana se entrena y tienen otros cuidados? “Si entrenamos entre 5 y 4 días por semana, se acompaña de gimnasio para fortalecer le parte superior del cuerpo y también la baja es muy importante. Tambien se puede hacer Yoga y la parte Psicologica”. Nos contó Julieta Sosa Soegas.

“Lo más importante que tenemos son los hombros, por eso lo cuidamos mucho, y lo bueno que tiene este deporte es que se trabaja mucho con la espalda y con todos los músculos, por ahí es medio difícil para arrancar porque son músculos que no se usan para nada y se van desarrollando de a poco a medida que se va entrenando con mayor intensidad, lo ideal es hacer un deporte complementario, o ir al gimnasio con una rutina personalizada para el deporte” nos dijo Julieta

Las tres coincidieron en el gusto por el tiro con arco en la modalidad Outdoor, por las dificultades que tiene en si ese estilo, ahí la lucha es con el viento o con la lluvia. En los torneos, los participantes cuentan con 4 minutos para tirar seis flechas, y en otros torneos más exigentes con 2 minutos.