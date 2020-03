Miguel Mateos regresa a Mar del Plata

Miguel Mateos vuelve a Mar del Plata y se presentará en el Teatro Radiocity haciendo un repaso de sus primeros 3 álbumes con la mítica banda ZAS. A través de INAMU (instituto Nacional de la Musica) pudo recuperar los masters de sus primeras grabaciones, luego de no estar disponibles al público por mas de 20 años. Con un minucioso trabajo de restauración y remasterizacion, ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales, y en vivo, tocando por primera vez en mas de 30 años, lo mejor del repertorio de estos 3 discos. Sin duda, sera una noche irrepetible para todos los amantes del Rock Nacional.

Sobre su presentación, el artista cuenta que”escuchando nuevamente estos discos recuperados, vienen a mi mente un sinfín de historias y anécdotas.Podría escribir un libro de cada uno de ellos, desde su creación a su producción final. A los mas grandes los invito a repensar la Argentina del 81 al 84, a los mas jóvenes a dejarse llevar por la lujuriosa imaginación de los ochentas y sus metáforas. Tanto Alejo como yo estamos muy felices por habernos reencontrado con nuestro patrimonio, y devolverlo actualizado al dominio público. Desenterramos un tesoro que creímos perdido, muchas de estas canciones hace años que no se tocan en vivo, estaban de alguna manera proscritas y olvidadas . Pero tal vez haya sido ese silencio temporal lo que las potenció, y ahora nos anima a recrearlas. En aquellos años estuvimos a punto de salvar al mundo, casi a tiro de acercarnos a la felicidad, hoy seguimos persiguiendo sueños, y recordando el sabio consejo de mi abuela Margarita que me decía, “para saber como piensa una persona pregúntale como se imagina el paraíso” , la respuestas siguen formando parte de mis canciones a la fecha”.