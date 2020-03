Maxi Abad: “El Gobernador bonaerense no mostró ni detalló ningún plan de gobierno”

El jefe del Bloque de Cambiemos en la Cámara baja bonaerense, Maximiliano Abad, se refirió a los puntos salientes del discurso del gobernador Axel Kicillof en la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires: “Para poder ayudar al gobernador tenemos que conocer cuál es su plan de gobierno, algo que hoy no desarrolló para meterse en una maraña de números.”

El legislador marplatense sostuvo que “De las prioridades que mencionó, como Educación, Salud y el desarrollo de los puertos petroleros, no hubo un solo dato sobre cómo las va a llevar adelante. ¿Cuál será la inversión en Educación y Salud? ¿No es contradictorio plantear un desarrollo petrolero e imponerles más presión impositiva a los puertos? Todas preguntas sin respuestas. El discurso de hoy fue una oportunidad desperdiciada para conocer el plan de gobierno de Kicillof para la Provincia.”

“Nos preocupa que el gobernador no haya utilizado la palabra “Seguridad” en su extenso discurso, cuando se trata de una de las principales preocupaciones de los bonaerenses. La lucha contra las mafias y el narcotráfico llevada adelante por María Eugenia Vidal debe continuar como política de Estado” agregó el diputado.

También destacó que “el gobernador se refirió a los privilegios en la Provincia, pero no dijo de quiénes ni cómo los va a combatir: antes del gobierno de María Eugenia Vidal los funcionarios públicos, policías y agentes del servicio penitenciario no presentaban su declaración jurada, no tenían información ni control sobre su patrimonio. Los gobernadores y legisladores tenían jubilación de privilegio. Los Barones del Conurbano se mantenían en promedio 14 años en sus cargos, con un sistema de reelecciones indefinidas. Esas peleas, que no había dado nadie, se dieron en estos últimos 4 años.”

Y agregó: “Nosotros también podemos hablar de números: abandono había en las guardias de los 58 hospitales públicos de la Provincia, por ejemplo, que nosotros renovamos por completo. Abandono había en los lugares donde hoy hay más de 2000 obras que hizo María Eugenia Vidal en los 135 municipios. Se hicieron 6000 kilómetros de rutas seguras. 300 obras hidráulicas que cambiaron la vida de miles de vecinos. Otras 300 obras de agua potable y cloaca. Hoy el gobernador se centró en los números, pero se olvidó de la política. Ya no es ministro de Economía, sino que tiene una responsabilidad con los bonaerenses”.

“Al comienzo de su discurso, Kicillof hizo una referencia muy acertada: muchos de los problemas que enfrenta hoy la Provincia son estructurales, y no son responsabilidad del gobierno anterior. Esa reflexión de Kicillof es sensata, e involucra también al justicialismo, que gobernó la Provincia 28 de los últimos 37 años”, apuntó.

Abad se refirió también a otro pasaje del discurso: “Dijo que el diseño de una política de desarrollo industrial y económico que genere empleo es el único camino para la inclusión social. Pero la realidad marca que cuando llegamos al gobierno en el 2015 los barrios vulnerables estaban copados por los punteros y los narcos, 50.000 chicos no tenían DNI y no recibían ninguna asistencia ni podían acceder a programas sociales y educativos. Necesitamos que el Gobernador diga cómo, no alcanzan los diagnósticos”.

Por último, mencionó los números de la temporada de Mar del Plata, a la que Kicillof hizo referencia al comienzo de su discurso: “el gobernador habló de un 15,6% más de turismo en Mar del Plata, como un logro propio. ¿Lo hizo en 60 días? Se adjudica, en sólo dos meses de gobierno, la mejor temporada de verano desde 1992. Si bien dijo que no hay soluciones mágicas, en este caso parece que el gobernador cree que sí”, concluyó.