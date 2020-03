Kicillof pidió más fondos para la provincia: “De un lado hay plazas colgando y del otro faltan cloacas”

Axel Kicillof inauguró sesiones en la Legislatura bonaerense y trazó un complejo escenario de la economía bonaerense. En un discurso de una hora y media, el Gobernador cuestionó las diferencias presupuestarias entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. “De un lado hay plazas colgando de las paredes, y del otro hay caminos de tierra y faltas de cloacas”, lanzó.

“¿Qué tenemos que hacer en la provincia para que termine esta cuestión de inequidad que hace que no podamos atender las necesidades mínimas indispensables?”, se preguntó Kicillof sobre el final de su discurso a senadores y diputados.

Antes, había detallado que el 55% de la pobreza del país ocurre dentro de la provincia. Y que más de la mitad del fenómeno de la pobreza ocurre en territorio bonaerense. “Con la desocupación ocurre lo mismo: el 60% de los desocupados del país están en la provincia”, dijo.

Kicillof evitó hacer un pedido expreso a Alberto Fernández. Por el contrario, se limitó a trazar un complejo panorama para la provincia y a detallar una cruda comparación con la ciudad de Buenos Aires. Sobre el tema, se esperaba un fuerte pronunciamiento sobre el Fondo del Conurbano, una cuestión que se habló hace pocos días en una reunión convocada por el Gobernador y de la que participaron los diputados nacionales del Frente de Todos. Sin embargo, ese pronunciamiento no ocurrió.

Verónica Magario, Axel Kicillof y Federico Otermin.

Fue un discurso atípico para un mandatario que transita sus primeros meses de gobierno y llamó la atención que no anunciara ningún proyecto de ley para este año legislativo. “Estamos esperando a Guzmán”, justificó más tarde un diputado cercano al Gobernador.

Kicillof destacó algunos logros de su gobierno en estos casi tres meses de gestión. Mencionó el inicio de clases en tiempo y forma tras el acuerdo con docentes; el lanzamiento del programa Escuelas a la Obra para reparar establecimientos educativos; la creación de la Mesa Interinstitucional de Diálogo para trabajar la problemática de la superpoblación en cárceles, y el pago a proveedores de alimentos.

También dedicó varios minutos a hablar del congelamiento de aumentos de tarifas y revisión de inversiones. “Dejó de subir sin control la tarifa de luz y gas, por decisión del gobierno provincial. Dejó de subir el peaje, dejaron de subir las naftas, se tomaron medidas para pequeñas y medianas empresas”, dijo.

“Los bonistas no quisieron colaborar”

En otro momento de su discurso, el Gobernador habló del pago del BP21, el bono de U$S 250 millones que tras una larga negociación el gobierno canceló el 26 de enero. “La estrategia de la provincia está absolutamente coordinada con la estrategia nacional porque Buenos Aires es la provincia que más endeudaron, pero es parte de la República Argentina. Estamos juntos, con Alberto y con (Martín) Guzmán trabajando para salir de una situación dramática”, dijo.

Además justificó la estrategia de negociación que encaró el gobierno. “Teníamos una decisión que parecía binaria: pagar o no pagar. Pero tomamos otra decisión que fue ponernos en comunicación con más de 200 tenedores de esa deuda quienes les mostramos los números de la provincia”, explicó

Acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, Kicillof ingresó a la Legislatura por el acceso de calle 7. Allí fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin, quien lo escoltó hacia la presidencia donde luego un grupo de diputados lo acompañaron al recinto.

En el hemiciclo ampliado lo esperaban los 46 senadores, los 92 diputados, ministros, jueces y demás autoridades. Aunque se preveía una fiesta del peronismo dentro del recinto, finalmente la militancia y banderas no ingresaron al Palacio Legislativo.

El discurso tuvo momentos de fuertes arengas y llamados a defender a la provincia. “Se dice, se habla que es inviable, que hay que dividirla. Quiero decir que no sólo es viable, sino que es potente, poderosa y grandiosa”, dijo subiendo el tono de la oratoria y casi con la voz quebrada lanzó: “¡No la van a dividir a la provincia de Buenos Aires, no la van a amputar, no la van a cortar, no la van a achicar!”.

Buenos Aires, provincia petrolera

Kicillof dijo que había solicitado a las provincias petroleras su intención de sumar a Buenos Aires a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).

En el gobierno de Kicillof argumentan que Buenos Aires cuenta con tres de las principales refinadoras y con el puerto de Bahía Blanca un polo industrial clave para el desarrollo de Vaca Muerta. Ser parte de la Ofephi no es una maniobra fácil, toda vez que las diez provincias que integran ese armado -a diferencia de Buenos Aires- son productoras de hidrocarburos.

Esa mesa que hoy nuclea a las diez provincias productoras de petróleo y gas fue potenciada por Kicillof cuando estuvo al frente del ministerio de Economía. Más tarde, a partir de 2015, quedaría desactivada durante la gestión de Mauricio Macri.

A fines del año pasado, con el regreso del peronismo al poder, la liga de gobernadores petroleros volvió a constituirse dentro de la Ofephi y enseguida se especuló con que Buenos Aires pueda tener una silla en la entidad.

