Taccone: “Mitad lleno, mitad vacío el discurso del señor Intendente”

El concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone afirmó que “hay una mitad llena en el discurso del Intendente. Pero también hay una mitad vacía. Rescatamos el tono conciliador, la voluntad de acuerdo y de consenso para defender los intereses de los marplatenses. Pero la condición más importante de los consensos son los proyectos” y agregó “cuando se fijan objetivos claros es más fácil consensuar. Cuando se incurre en declaraciones amplias y generales es más difícil que los demás sepan que pueden aportar. No alcanza, por ejemplo, con mencionar el trabajo, hace falta proyectar y ejecutar decisiones concretas que promuevan la inversión y el trabajo”

Economía del conocimiento

Taccone recordó que “Después de interrumpir el 2015 el único proyecto concreto y en pleno desarrollo que tuvo la ciudad, nos parece bien que ahora se vuelva a mencionar. Pero si el estado no vuelve a invertir en la formación de los chicos y los jóvenes para que aprendan a programar, si no se trabaja en el despertar de las nuevas vocaciones, si no se gestiona con perseverancia estratégica, no habrá horizonte para esta nueva economía”

“Y de eso no se habló” continuó el concejal “la economía del conocimiento supone acercar desde los jardines de infantes hasta la educación superior a cada marplatense y a cada batanense de los conocimientos que necesitan las TICs para que mañana les abran sus puertas y les den trabajo”

El Presidente del Bloque de Acción Marplatense finalizó afirmando que “ese es el núcleo estratégico que urge recuperar. Ahí está la materia esencial de la economía del conocimiento. Mar del Plata debe concretar”