Frente de Todos: “Es tiempo de empezar a trabajar”

Este lunes, el intendente Montenegro presentó su plan de gobierno en la apertura de Sesiones Ordinarias. “Hubo buenos anuncios pero falta capacidad crítica, para no volver a transitar los mismos errores que atravesamos los últimos cuatro años. Desde el Frente vamos a acompañar todo lo que sea bueno para los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batan, hoy ya es momento de gestionar”, manifestaron.

Durante su discurso, el mandatario local enumeró algunas de las propuestas para áreas como salud, educación y género, pero aseguró que el camino es duro. “Escuchamos buenas intenciones en las propuestas y las ideas, pero faltó cierta capacidad crítica a la hora de poder entender que la situación que se está atravesando es parte de una herencia que tiene que ver con su misma línea política, ya que es el segundo gobierno de Cambiemos que tenemos en Mar del Plata “, indicó el presidente del bloque, Marcos Gutiérrez.

“Lamentablemente, notamos que los anuncios realizados hoy no se ven reflejados en el presupuesto de este año. Hay una buena intención de que la ciudad pueda tener desarrollo en varias áreas, (como el parque industrial, la producción, etc) pero eso no se ve reflejado en el presupuesto, ya que en muchos sectores destinan partidas escasas”, agregó el edil.

En ese sentido, desde el Frente de Todos aseguraron que “Mar del Plata requiere un buen equipo de trabajo, pero hay que empezar cuanto antes”: “El Ejecutivo y el oficialismo tienen una parte, nosotros desde la oposición tenemos la otra. Empezamos hoy un proceso luego de 80 días en los que se hicieron muchos anuncios, el Ejecutivo debe comenzar a trabajar y a gestionar para alcanzar las metas desarrolladas en este día”.

Finalmente resaltaron que “Desde la oposición intentamos generar las mejores herramientas para acompañar al gobierno local y creemos en las políticas y plazos como los que se plantearon ayer en el discurso del presidente Alberto Fernández”.