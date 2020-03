El Jefe Comunal Jorge Paredi inauguró el período legislativo en Mar Chiquita

El intendente Jorge Paredi encabezó la Sesión Preparatoria 2020 con una agenda de futuro en su mensaje y dejó así inaugurado el periodo legislativo del Honorable Concejo Deliberante. La ceremonia, dirigida por el presidente del HCD, Carlos Minnucci, se efectuó ante concejales, funcionarios y cientos de personas que asistieron al Salón Blanco de la Municipalidad de Mar Chiquita en Coronel Vidal. En este marco, el jefe comunal comunicó el delicado estado económico en que recibió el municipio, detalló las restauraciones realizadas en los ochenta y dos días de gestión, y proyectó las importantes obras que se llevarán a cabo en el Partido de Mar Chiquita.

“Anuncié al inicio de la gestión que los primeros cien días serían de restauración y eso es lo que hemos hecho desde el 10 de diciembre. En General Pirán finalizamos las veinte viviendas que la gestión anterior no pudo terminar; en Coronel Vidal restauramos el Natatorio Municipal Climatizado y el Jardín Maternal Maminas mientras que se volvió a operar con arco en C en el hospital; en Mar de Cobo, colocamos iluminación LED y el cajero automático que se quedará todo el año; en Camet Norte pusimos en valor el Centro Integrador Las Acacias; y en Santa Clara del Mar, la Fiesta la de Cerveza volvió a ser gratuita con gran éxito para comerciantes y productores locales”, enumeró Paredi.A su vez, sobre el estado económico en que recibió las arcas municipales, el jefe comunal describió: “De acuerdo a lo relevado por la Secretaría de Economía, la deuda supera los 96 millones de pesos y nos vemos mes a mes comprometidos en juntar el dinero para pagar los sueldos de más de 1200 empleados. Justamente, con muchísimo esfuerzo, este lunes realizamos el depósito bancario para cumplir con el pago de haberes a los agentes”. Y sentenció: “A partir de ahora, quedan congeladas las vacantes para personal contratado en la comuna”.

En relación al futuro, Jorge Paredi estableció una agenda concreta de acuerdo a las problemáticas de cada localidad y poniendo el foco en terminar lo pendiente. “Haremos un esfuerzo muy grande porque no sobran los recursos. En General Pirán vamos a poner en valor el estacionamiento de camiones, proyectamos el estadio y analizamos un sector de nuevas tierras para la creación de más viviendas. En Vivoratá vamos a trabajar en un plan de forestación, en un nuevo corralón municipal en el predio del ferrocarril y en terminar las doce viviendas. Y para Coronel Vidal, al igual que para Vivoratá, ya presentamos las carpetas para concluir las cien casas”, contó Paredi sobre las localidades del mediterráneo.

En tanto, con el protagonismo marcado en la costa del distrito, el intendente anunció que el próximo 10 de marzo comenzará a funcionar la Delegación de Santa Elena, ratificó la finalización de la Escuela Primaria N° 30 en Camet Norte y destacó que próximamente se pondrá en marcha el servicio de cloacas en Santa Clara del Mar. “Asumo públicamente el compromiso en esta sesión con el tema de las cloacas en Santa Clara. Las vamos a poner en funcionamiento como así también vamos a culminar la escuela en Camet Norte y concluir en estos días las aulas que quedaron sin terminar en el Jardín N°904”, aseguró Paredi.

Por otro lado, el jefe comunal comentó que “desde la Delegación Balneario Parque Mar Chiquita se trabajará principalmente en la puesta en valor de la costanera, tareas de engranzado en las localidades que abarca como La Caleta y Parque Lago, y la red de agua potable”. Entre más anuncios, Jorge Paredi señaló que desde Inspección General se efectuarán tareas de mantenimiento en caminos rurales y anticipó que a través de Desarrollo Social llegarán la semana próxima las 761 tarjetas del programa AlimentAR, lo que significará una ayuda concreta a las familias y más de cuatro millones de pesos volcarán en la economía local.

"El programa municipal Playas Limpias, que ha sido reconocido a nivel nacional y provincial, continuará en el año" mientras que contó que "desde el área que también abarca Ambiente y Planeamiento se trabaja en un plan estratégico junto al Ministerio de Turismo de la Nación y la Universidad Nacional de Mar del Plata". Además, Paredi destacó que ya están funcionando las nuevas direcciones municipales de Discapacidad y Mujer, y que próximamente hará lo propio el área de Pesca Artesanal. En materia de turismo, el intendente de Mar Chiquita afirmó que el programa municipal Playas Limpias, que ha sido reconocido a nivel nacional y provincial, continuará en el año.