Paritaria docente: Suteba aceptó la propuesta y FEB pasó a un cuarto intermedio

En plena discusión de la paritaria docente y luego de que el gobierno provincial formulara este jueves una nueva oferta salarial del 16% en dos tramos, este viernes se realizó un plenario en el cual el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) decidió aceptar la propuesta mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) la rechazó por considerarla insuficiente. Sin perjuicio de ello, se acordó que las clases comienzan el próximo lunes.

En tal sentido, Susana Aranguren, Secretaria General Adjunta de SUTEBA, dialogó con “el Retrato…”y explicó que este jueves al mediodía los secretarios generales de los gremios que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión Docente de Buenos Aires (Udocba), los privados de Sadop y los técnicos de AMET- tuvieron una reunión con el gobierno, el cual formalizó una nueva propuesta de aumento salarial en dos etapas, a aplicarse en marzo (del 8.93%) y en junio (del 7,1%).

Según explicó Aranguren la oferta representa en el sueldo de bolsillo de un maestro de grado sin antigüedad una suba de $26.623 a $29.000 en marzo y a $31.058 en junio e incluía que el salario básico de un maestro de grado pase de $11.821 a $12.767 en marzo y $13.772 en junio como así también que el sueldo de bolsillo de un maestro de grado con 24 años de antigüedad pase de $35.960 a $39.117 en marzo y $42.003 en junio y que el módulo para profesores de bolsillo pase de $1971 a $2175 en marzo y $2346 en junio.

“Se buscó reivindicar la paritaria nacional que no hemos tenido durante los 4 años del gobierno de Macri, en la misma se fija un piso y se contempló el tema del incentivo docente que da la nación a las provincias y que lleva a duplicar en principio por 4 meses”, expresó y agregó que en lo que respecta a la paritaria provincial “lo que se ofreció fueron cifras no remunerativas y no bonificables, que se pasaban al básico y entra plata fresca al básico”.

A su vez, indicó que también se agregó el tema de la revisión ante una eventual inflación. “Es una paritaria que queda abierta, que en los últimos días de mayo o primeros días de junio se va a estar abriendo nuevamente para el segundo tramo del año. En este primer cuatrimestre habría dos aumentos que llegan al 16,6% de aumento de bolsillo y en el básico, el cual es para los activos y pasivos”, remarcó y resaltó: “Era una propuesta que merecía ser considerada por los docentes”.

En este marco, los dos gremios docentes mayoritarios de la Provincia que aún no habían respondido a la propuesta salarial, resolvieron este viernes mediante asambleas de afiliados sus posturas frente a la oferta realizada por el gobierno provincial de un aumento del 16% a terminar de cobrar a mitad de año.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) decidió aceptarla. Susana Aranguren, Secretaria General Adjunta de SUTEBA, en conversación con este portal indicó que “en Mar del Plata y la zona se aprobaron ambas propuestas de paritaria nacional y provincial, lo cual se llevó al Congreso de Buenos Aires este viernes y se aprobó también por amplísima mayoría ambas propuestas”.

Por su parte, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) la rechazó por considerarla insuficiente, tal como lo había hecho previamente la Unión Docente de Buenos AIres (Udocba). De todas formas, se acordó el inicio de clases, en tanto desde la FEB resolvieron pasar a un cuarto intermedio para seguir negociando. “Udocba no aceptó la propuesta y FEB pasó a un cuarto intermedio, pero no hacen paro”, aseguró.