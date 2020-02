El peronismo aprobó la baja de jubilaciones a los jueces con una polémica por el quórum de Scioli

El Gobierno logró aprobar la ley que baja las jubilaciones a los jueces y diplomáticos en una polémica sesión que empezó con el quórum justo y la ayuda clave de Daniel Scioli, que pese a haber sido designado embajador en Brasil asistió a su banca y permitió llegar a 129.

Cambiemos se retiró y a través de su jefe Mario Negri anticipó que denunciará en la justicia la idoneidad de la sesión. Recordó que el bloque rechaza los haberes previsionales de hasta 400 mil pesos que cobran los jueces pero que negoció sin éxito una cláusula para evitar que renuncien para jubilarse rápido y dejen los Tribunales vacíos.

El quórum estuvo al límite porque faltaron tres propios (Magdalena Sierra, Liliana Yambrun y Walberto Allendenunca) y nunca llegaron 7 de los 11 diputados del interbloque federal, que sólo aportó los cuatro diputados cercanos a Juan Schiaretti.

Pasada media hora, Máximo Kirchner y Cristina Álvarez Rodríguez caminaban por las escaleras esperando llegar a los 129: faltaban varios propios y sólo los ayudaban los dos de izquierda (Romina del Plá y Nicolás del Caño) y la neuquina Alma Sapag.

Fue necesaria una prórroga de 15 minutos para que llegaran los 8 de Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque de José Luis Ramón, y los 4 cordobeses y el arribo con demora de Edurado Valdés y con la fueguina Mabel Caparros.

La ley aumenta 7% los aportes de los jueces y diplomáticos y les reduce la jubilación inicial, al no computarse más como el 82% del último año, sino de los salarios percibidos los últimos 10, actualizados al momento del cese.

Con los votos justos, el oficialismo tuvo que ceder al reclamo del gremio de Julio Piumato (UEJN) y de la diputada kirchnerista Vanesa Siley (Sitraju) y sumó a las categorías de prosecretario y jefe de despacho entre los sostenidos en el régimen especial de magistrados.

Fue también una propuesta de Ramón y el ministro de Trabajo Claudio Moroni, en el plenario de comisiones de este miércoles, les había sugerido hacer una caja compensatoria propia, pero sin los números claros, Máximo y Massa tuvieron que ceder.

Las asociaciones de fiscales y magistrados rechazaron la ley y anticiparon una lluvia de amparos, que ahora tendrá como nuevo argumento la presencia de Scioli. Para restarle argumentos, uno de los cambios al proyecto fue que no se subirá hasta 65 años la edad jubilatoria de las mujeres, pero sí la de los hombres. También se eliminaron los artículos que permitían a los jubilados seguir activos si eran convocados para cubrir reemplazos.

La movilidad de 82% continuará hasta que el Congreso no revise los regímenes especiales y será la que rija para los diplomáticos en ejercicio, que hasta ahora tiene 85%. Los que asuman se incorporarán al régimen general, aun aportando más, lo que para el gremio de servicio exterior podría peligrar las representaciones argentinas en el exterior.

Los diputados de Cambiemos antes de abandonar la sesión

Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Previsión Social, anunció esas modificaciones solicitadas al final de un accidentado discurso, tapado al principio por los diputados de Cambiemos que protestaban por la presencia de Scioli.

“En el régimen general hubo una movilidad del 51%, ¿y cuánto aumentaron los beneficios de quienes están en el Poder Judicial? El 67,8%. O sea que en una situación de emergencia de la Argentina, el sistema judicial tuvo 18 puntos de aumento por encima de los beneficiarios del sistema general”, precisó. Recordó que ning

La sesión prosiguió sin la oposición en sus bancas y con pocos oradores y el cierre no estuvo a cargo de Máximo Kirchner, el jefe de la bancada oficialista, sino de su par Leopoldo Moreau. “Es indignante que algunos representantes del Poder Judicial diciendo que venían a defender la Constitución y apoyan todos estos privilegios. Venimos a tratar de poner en orden el sistema de seguridad social. Queremos recomponer el sistema público de reparto para que no se lo lleven puesto”.

La ley fue sancionada con 128 votos, una menos que la mayoría simple, y dos abstenciones de la izquierda, que en ese momento fueron claves para el quórum, una misión que el oficialismo no imaginaba tan difícil.

Otro escollo para el quórum es la ausencia de tres diputados que se fueron al Ejecutivo: Felipe Solá, Daniel Arroyo y José Ignacio de Mendiguren, quien pidió licencia para asumir en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), pero dejó su banca vacía para que asuma Marcelo Díaz , ex legislador bonaerense de Margarita Stolbizer.

Solá fue reemplazado por Jorge Sarghini, quien se sumó al bloque de Lavagna y no estuvo en la sesión; mientras que recién este miércoles Liliana Schwindt pudo sustituir a Arroyo, por un larguísimo litigio judicial sobre la paridad de género.

El caso Scioli

Ya designado embajador de Brasil el último jueves, el ex gobernador había llegado bien temprano a ocupar su banca pero no esperaba ser decisivo. Mario Negri recordó que el orden del día 540 del Senado confirma su nombramiento como embajador. “No es un hecho que pueda pasar por alto, que se resuelva ni peleándonos, ni a los gritos. Es de absoluta anormalidad y torna inválido el quórum con el que se dio inicio a la sesión”, denunció.

“Hasta que haya aceptación de la renuncia por parte del cuerpo. Y este cuerpo no ha tratado la renuncia del diputado Scioli”, respondió Massa, pera para ese entonces los diputados de Cambiemos gritaban desde sus bancas y tapaban al diputado Marcelo Casaretto, que había iniciado su exposición sobre la ley.

Scioli aclaró que su licencia rige a partir del 3 de marzo, o sea, del lunes, y que mientras tanto es diputado mientras el Boletín Oficial no publique su nombramiento como embajador, pero no conformó a los ex oficialisas, que abandonaron en manada el recinto y denunciaron un “atropello”.

“Llegamos a esta sesión con dictamen de minoría; estuvimos 30 minutos y 15 más, cosa que no fuimos beneficiarios nosotros durante mucho tiempo. Pero quiero decir que no es un problema de horas ni de minutos: Se ha producido una absoluta anormalidad. Disfrácenlo como quieran: acá no se le dio licencia para ser embajador un rato”, dijo sobre Scioli, que luego amplió sus explicaciones ante la prensa, en el salón de Pasos Perdidos.

Valdes se pelea con Negri.

Cuando Cambiemos se retiraba el kirchnerista Eduardo Valdes, que fue de los últimos en llegar, se acercó a Negri para repudiarle que se fueran y protagonizó una áspera discusión en pleno recinto. Fue necesario que se acercara Cristina Álvarez Rodríguez a separar y sentarlo para una sesión en la que el oficialismo necesita mantener a todos los suyos sentados para votar.

“Scioli sigue siendo diputado porque nunca asumió su reemplazante, Claudia Bernazza. Fue la mejor excusa que encontró Negri para defender a la peste judicial que tanto le temen”, repetían cerca de Máximo Kirchner,

Inmutable, Scioli amplió sus explicaciones a la prensa en Pasos Perdidos: “El 2 de marzo se presenta mi renuncia, como lo transmití a la autoridades de la Cámara. Era mi voluntad cumplir mi responsabilidad como diputado, hasta que esté formalizada mi designación como embajador en el Boletín Oficial”.

“La oficialización como embajador tiene todo un trámite administrativo. Esta mañana me tuve que someter a un examen médico, parte de los trámites que son obligación en Cancillería. Hasta que esto llega a la firma y consideración del Presidente y desde que él firma el decreto y se publica, recién ahí estoy formalmente designado como Embajador. Está previsto que asuma el 3 de marzo”, insistió.

Fuente: lapoliticaonline.com