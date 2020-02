El Frente de Todos quiere saber sobre las fotomultas: su validez y la cantidad registradas desde diciembre

El bloque presentó un pedido para que el Ejecutivo explicite cuál es el estado actual del convenio con la UTN en el marco del Programa de Seguridad Vial. Además solicitan saber la cantidad de fotomultas registradas desde el 1º de diciembre y por qué se ejecutaron a pesar de no contar con el análisis y evaluación de la Comisión de Seguimiento.

El bloque de concejales del Frente de Todos realizó un pedido de informes por la implementación de la Ordenanza 23484 que autorizó al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata (UTN) el cual habilita el sistema de fotomultas.

En ese marco, advirtieron que en la discusión por el presupuesto 2020 el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, sostuvo que la UTN planteó retirarse del convenio, lo que implicaría la finalización del sistema actual.

“Esta situación genera incertidumbre en relación al cumplimiento del contrato y la continuidad de las fotomultas”, sostuvo el concejal Marcos Gutiérrez, autor del proyecto junto al edil Vito Amalfitano. “Además desde finales de noviembre no se reúne la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución de Convenio de Fotomultas, la cual se encarga de analizar y evaluar las infracciones, previo a su notificación”, subrayó.

En este sentido, desde el Frente de Todos solicitan que el Ejecutivo especifique la cantidad de fotomultas registradas a partir del 1º de diciembre, los motivos por los cuales se ejecutaron a pesar de no contar con el análisis y evaluación de la Comisión de Seguimiento, y si las mismas fueron enviadas para notificar a los respectivos infractores.

“Encontramos en la página web que se siguen generando fotomultas, a pesar de no contar con la aprobación de la comisión. Evidentemente acá hay un incumplimiento de una ordenanza, y las vecinas y vecinos necesitan saber si son válidas las infracciones que se están generando”, finalizó Gutiérrez.