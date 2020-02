María Eugenia Vidal y un mensaje conciliador “Siempre hay que darle tiempo a un gobierno que inicia”

“Es una etapa de respetar la voluntad popular. Siempre hay que darle tiempo a un gobierno que inicia” señaló la ex gobernadora María Eugenia Vidal , que junto a Diputados y senadores de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires tomar parte del primer retiro del año en San Nicolás y que habrá de finalizar este viernes.

La ex mandataria bonaerense María Eugenia Vidal afirmó además que “No estamos para ser obstruccionismo, analizaremos caso por caso. Acompañando lo que estamos de acuerdo y marcando nuestras diferencias cuando no. Nosotros no descalificamos a las personas. Opinamos o criticamos pero con altura, respeto y propuestas”

Por su parte el legislador provincial, Maximiliano Abad: señaló que “Es momento de reforzar nuestros vínculos y de generar una confianza sólida que nos permita no desviarnos de los objetivos comunes, comprendiendo el valor estratégico de la unidad de nuestro espacio”.

Mas adelante dijo “Que María Eugenia nos acompañe en estas jornadas es clave porque habla del trabajo en equipo que seguimos manteniendo y en ese sentido es importante contar con su apoyo, consejo y aliento porque ella lideró la regeneración institucional de la Provincia”

Finalmente remarcó que “Es de suma importancia para todos nosotros contar con la presencia de Hernán Lacunza hoy, porque no sólo fue ministro de casi toda la gestión de María Eugenia, sino que también integró la cartera nacional en el tramo final de la gestión, cuenta con una solvencia técnica que valoramos”.

Por su parte Roberto Costa indicó que “Venimos de un verano muy intenso en lo que refiere a la actividad política y nos parecía necesario reencontrarnos para prepararnos para los desafíos que tenemos por delante”. “Queremos que el comienzo del nuevo ciclo legislativo nos encuentre a la altura de lo que la Provincia necesita de una coalición opositora como la nuestra”