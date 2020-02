Docentes: El Gobierno bonaerense ofrece llevar el salario inicial a $29.000 en marzo y a $31.000 en junio

El gobierno de Axel Kicillof presentó una oferta formal a los gremios docentes, con aumentos en dos tramos, mediante subas al básico y sumas fijas no remunerativas que llevan el salario inicial a 29 mil pesos en marzo y a 31 mil pesos en junio de este año, totalizando un incremento de 16.6 por ciento para la primera mitad del año.

La propuesta a marzo consiste en un incremento del básico de 310 pesos, el blanqueo de 550 pesos de una suma fija y el incremento de esa suma en 303 pesos, que llevan el salario de un maestro de grado de nivel inicial a 29 mil pesos, es decir un aumento de 8.93 por ciento, según informaron desde el Gobierno.

Tres meses más tarde, en junio, se propone incrementar el básico en 490 pesos, blanquear otros 423 pesos e incrementar la suma fija en 1.195 pesos, con lo que el salario de maestro de grado inicial legaría a 31.059 pesos. Esa suba es de 7.1 por ciento trimestral y empalmada con la anterior llegaa 16.66 por ciento.

Vista en detalle, la oferta implica que el básico de un Maestro de Grado pasará de $11.821 a $12.767 en marzo y $13.772 en junio, en tanto que el Módulo para Profesores de Bolsillo pasa de $1971 a $2175 en marzo y $2346 en junio, según explicaron los gremios. En tanto que el Sueldo de Bolsillo de un Maestro de Grado con 24 años de antigüedad pasa de $35.960 a $39.117 en marzo y $42.003 en junio.

El Gobierno propone, además, implementar una “cláusula de garantía”, que prevé convocar a la Comisión Técnica Salarial en caso que la inflación supere el incremento otorgado.

“Vamos a reiterar nuestro pedido por incorporar sumas al básico, no cifras en negro y una garantía para no perder contra la inflación”, declaró ayer Mirta Petrocini,de la FEB. Una idea parecida expresó Miguel Díaz, de UDOCBA, quien consideró en declaraciones radiales que está en “momento de exigir porque tenemos que avanzar hacia los derechos que hemos perdido”. La meta es que “un docente en un solo cargo llegue a la canasta familiar”. Dato no menor: eso implicaría llevar el salario inicial a casi 40 mil pesos.

Lo cierto es que, más allá de la propuesta económica, la administración Kicillof se esforzó por conseguir otro tipo de reivindicaciones que reclamaban los docentes. Así se entiende el lanzamiento del programa para reparar más de 700 escuelas antes del inicio de clases y la decisión de dejar sin efecto la fecha límite para “cortar” a los maestros provisionales y suplentes que no tengan título habilitante o no habían retomado sus estudios.