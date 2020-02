Jorge Guzmán despidió a Rigane: Esta es una perdida muy importante para Latinoamérica

En el marco de lo que fue el emotivo despedimiento del Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, José Rigane, quién falleció este martes a los 69 años, Jorge Guzmán, presidente de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad de Balcarce, que se hizo presente en el sepelio, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “las conquistas y luchas ganadas en su tiempo y el hecho de haber llevado la bandera en alto de Luz y Fuerza, con la agremiación de la CTA, ha sido muy importante y reconocido mundialmente”. Indicó además que “Esta es una perdida muy importante para Latinoamérica, ya que José Rigane era muy reconocido en muchos lugares del mundo”

Jorge Guzmán, que se hizo presente en la despedida de los restos del titular del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata junto a los cientos de amigos, familiares, dirigentes sociales, gremiales, políticos y concejales, en conversación con “el Retrato…” manifestó: “Le pedí una reunión una José en su momento, porque cuando tomé la presidencia de la cooperativa entendí su mensaje de trabajar mancomunadamente con la parte sindical”.

“José era un hombre con un pensamiento muy amplio, que siempre estuvo a disposición de los trabajadores, respetando a los que menos tienen y llevando la bandera del trabajador como estandarte. Inclusive hubo alguna empresa que le ofreció mucho, pero mucho, dinero para que se “jubilara” y él no lo quiso agarrar”, resaltó el referente gremial.

Conforme a ello, confesó: “Cuando uno tiene sindicatos por delante no pasa todo por una cuestión sindical, sino por una parte humanitaria, que es la que desconocemos por ahí algunos dirigentes y es justamente la que no hay que desconocer. Las conquistas y luchas ganadas en su tiempo y el hecho de haber llevado la bandera en alto de Luz y Fuerza por parte de José con la agremiación de la CTA ha sido muy importante y reconocido mundialmente”.

“José era una persona con una capacidad muy amplia y que se ha podido sentar en la OIT a discutir la problemática de los trabajadores, lo cual no lo hace cualquiera. Ha sido una persona muy preparada, con mucha militancia y predispuesta a pelear por los trabajadores”, agregó el referente de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad de Balcarce.

Asimismo, expresó: “Desde que asumí en la Cooperativa entendí un mensaje distinto, en el sentido que la construcción de un lugar como el que me tocaba transitar a mí no se hacía de una manera individual sino colectiva, donde tuviera participación en las opiniones también el sindicato con los ribetes que tiene esta cuestión”.

“Absolutamente fue una persona leal, con reglas claras en su lucha de defensa de los trabajadores. Si él te daba una palabra la cumplía”, señaló a la vez que aseguró que Rigane “era un compañero más” para él. “Yo no me siento un dirigente sino que me siento un trabajador y compañero más. Con José nos respetábamos y podíamos llevar adelante un diálogo fluido y lindo que ojalá que los que lo preceden sepan manejar y estar a la altura de las circunstancias como lo estaba él”, afirmó.

En tal sentido, aseguró que “no va a ser fácil reemplazar a José, porque un hombre de esa talla es muy difícil de suplantar en todos los tiempos. Ojalá el destino y esta vida den muchos José Rigane que defendió una causa y que nunca fue desleal a la misma. Él peleó por sus creencias, por su lugar y se hizo respetar” y añadió que “se fue un gran luchador, un hombre que armó una epopeya para llevar adelante y que ha sido un gran batallador”.

Por último, el referente de la Cooperativa de Balcarce envió sus condolencias a la familia de José Rigane a la vez pidió que los integrantes del sindicato sigan en el mismo camino que marcó con su capacidad intelectual y creencias. “Espero que la familia y compañeros del sindicato puedan superar este tramo amargo. Esta es una perdida muy importante para Latinoamérica, ya que José Rigane era muy reconocido en muchos lugares del mundo”, subrayó.