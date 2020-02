Ferro y el Coronavirus : “Tenemos que aprovechar estos días que no tenemos casos para prepararnos”

En el marco de la nueva amenaza de un virus que enfrenta el mundo en general en estos momentos: coronavirus 2019 (2019-nCov), perteneciente a una familia que ocasiona diversas enfermedades en animales y en humanos, Alejandro Ferro, integrantes de la Sociedad de Infectología en diálogo con “el Retrato…” dio detalles de lo que está ocurriendo en el mundo y explicó que precauciones y cuidados se deben tomar en la ciudad ante la posible aparición de casos. “Hay que tomar muchas medidas si esto avanza, hay que ya ir preparando todo esto, lo cual se llama preparación para la pandemia”, reconoció.

Tal como es de público conocimiento la cantidad de casos a nivel mundial cobró dimensión en los últimos días y si bien la inmensa mayoría son pertenecientes a la provincia de Hubei (China), lo cierto es que en la actualidad hay casos diagnosticados en más de 20 países del mundo, entre ellos Brasil, Alemania, Corea, Italia, España, Japón, entre otros. A raíz de esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió declarar la emergencia sanitaria internacional por el 2019-nCOV, pero no por lo que está ocurriendo efectivamente en China sino con el objetivo de trabajar con aquellos países con “sistemas de salud más débiles y menos preparados”.

En función de ello, Alejandro Ferro, integrante de la Sociedad de Infectología de Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y brindó información precisa respecto a las características del virus, los síntomas y las recomendaciones para evitar, principalmente el contagio, pero también el pánico generalizado.

“Lo que está pasando con el coronavirus es algo muy importante y estamos en el filo de que sea declarado pandémico, ya que están dadas todas las circunstancias para que así sea”, sostuvo el referente de la Sociedad de Infectología a la vez que explicó que una pandemia se da “cuando hay contagios entre humanos en diferentes países del mundo, lo cual ya está ocurriendo”.

Asimismo, remarcó que, ante la posible aparición de nuevos reportes en otros países, “no hay que tener miedo, porque esto no sirve para nada, pero hay que prepararse, lo cual es distinto según etapas y períodos, personas e instituciones, etcétera” a la vez que destacó el trabajo de Estados Unidos en lo que es la prevención y expansión de este virus: “Pese a que tienen una relación extraordinaria con China en lo que es negocios, viajes, etcétera, reportan menos de 20 casos autóctonos, porque han trabajado en forma excelente y han tomado medidas novedosas”.

“Lo que van a lograr es tratar de ganar tiempo y que la curva de crecimiento de la pandemia sea más horizontal y no vertical. Si la curva es vertical significa que se agotan todos los recursos sanitarios disponibles”, explicó y añadió que “Estados Unidos y los países serios del norte están especulando en el buen sentido que venga el verano, que mejores las temperaturas y que esto sea una razón para que este virus ya no tenga la facilidad que tiene de transmitirse como lo hacen todos los virus durante el invierno “.

En lo que respecta puntualmente a la Argentina, apuntó: “Tenemos que aprovechar estos días que no tenemos casos para prepararnos para cuando eventualmente pudiéramos tenerlos. Sino los tenés maravilloso, pero si aparecen vas a tener estructuras armadas y disponibles”.

A su vez, recordó lo ocurrido en 2009 con la epidemia de Gripe A, resaltando en tal sentido las medidas que se tomaron al respecto desde el gobierno Municipal de General Pueyrredón. “Si se ve que la cosa está planteada lo peor es negarla, porque cuando uno niega algo no se ocupa. No hay que asustar a nadie, porque eso no sirve para nada”, subrayó el profesional.

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la sintomatología de esta enfermedad, Ferro explicó que puede abarcar desde síntomas leves como malestar general, fiebre, tos, dolor de garganta, chorreo nasal, hasta dificultad para respirar y aumento de la frecuencia respiratoria. “Los síntomas son como de una gripe en principio, pero el tema es que hay una cantidad de pacientes que desarrollan síntomas respiratorios bajos”, precisó.

En relación a lo anterior, explicó que en la mutación del Coronavirus ha adquirido “la posibilidad de afectar los pulmones y causar neumonía, lo cual puede llevar a causar dificultar para oxigenar la sangre. En esos pacientes está recomendado el manejo ambulatorio, sino hay que internarlos y eventualmente algunos requieren terapia intensiva o el uso de respirador”.

En lo que respecta a Mar del Plata, indicó que lo que hay que hacer es estar preparado para estos eventuales casos. “Hay que estar pensando ya cuántos respiradores va a haber disponible, si necesitas hoy comprarlos y hay que pensar cómo se va a hacer para que queden libres las camas de pacientes que se internan por patologías programables para poder poner los pacientes que tengan déficit respiratorio”, consideró.

CONSEJOS A LA CIUDADANÍA

En ese marco, enumeró una serie de consejos para la ciudadanía entre los que nombró no tener miedo, no viajar a los focos infecciosos, lavado de manos, uso de alcohol, la limpieza de la superficie donde tocan muchas personas con lavanda diluida, toser en el pliegue del codo y no sobre la mano, entre otros.

“En primer lugar el miedo no sirve. En segundo lugar, no viajar o postergar los viajes que tengan programados afuera del país, porque en vez de disfrutar del viaje van a estar pendientes de no contagiarse de algo. El sentido común dice que, sino es absolutamente necesario, hoy viajar particularmente a la zona donde hay cada vez más pacientes no es recomendable hacerlo”, sostuvo.

Además, indicó que aquellos que presenten síntomas respiratorios deberían quedarse en su hogar y no concurrir al colegio, trabajo o industria para evitar el contagio a las demás personas. “Si tengo fiebre y me falta el aire tengo que hacer una consulta a un médico”, señaló.

Por otra parte, remarcó que si una persona tiene alguna de estas características, en “todos los casos” es necesario que se ponga en contacto con los equipos de salud públicos o privados, en forma preferentemente “no presencial”, sino por vía telefónica o por intermedio de un familiar -salvo en presencia de síntomas de gravedad- a fin de recibir directivas específicas sobre necesidad del uso de barbijos, requerimiento de aislamiento u otras.

“Sería importante que el gobierno incorpore una línea telefónica 0800coronavirus para recibir reportes de posibles casos de este virus y para que aquellas personas que acaban de volver de Italia, Europa, etcétera, que pueden estar preocupadas por la enfermedad, poder ir orientándolas en este camino”, expresó.

Por último, el integrante de la Sociedad de Infectología destacó las medidas tomadas en momento que estuvo en frente de la pandemia de 2009, donde se creó incluso un comité de crisis, se compraron respiradores en menos de 24 horas y se repartieron entre clínicas y hospitales, se habilitaron lugares y se hizo una campaña con toda la comunidad.

“Hay que tomar muchas medidas si esto avanza, pero no se pueden tomar después de los acontecimientos sino que ya ir preparando todo esto, lo cual se llama preparación para la pandemia”, concluyó el profesional médico en conversación con “el Retrato…”