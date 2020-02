Productores rurales amenazan con frenar la siembra y la comercialización por retencion a la soja

Por su parte, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, criticó duramente la medida que el presidente está analizando aplicar. En su cuenta de Twitter escribió: “Parece que Alberto Fernández ya decidió volver a subir las retenciones, ahora al 33%. Al campo le queda el último recurso debajo de la manga, no comercializar un solo grano, un solo novillo y si no bajan las retenciones, no sembrar en la próxima campaña”.