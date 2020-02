Juan Martín “El Colo”García viaja a pelea en los EEUU

Jorge Martín García (13-7-1 3KO) combatirá el próximo 7 de marzo frente a Anthony Young (21-2-0 8KO) en el Bally’s Atlantic City de Nueva Jersey, Estados Unidos. El combate se realizará en la categoría welter a la distancia de 8 asaltos y formará parte de una extensa velada que incluye 10 peleas profesionales.

García, más conocido como “El Colo”, tendrá de esta manera su primera experiencia fuerza del país tras 21 combates en los cuales supo medirse con los mejores boxeadores a nivel nacional como son los ex contendientes mundialistas Fernando Saucedo y Juan Velasco. Tras un descanso de 6 años, retomó la actividad en 2016 con un saldo de cuatro victorias y dos derrotas. La justeza técnica de sus golpes y su condición de zurdo serán sus principales herramientas a la hora de buscar un resultado positivo.

Por el lado de Young, es un boxeador con buena técnica y un record cuidado. Cuando subió la calidad de sus rivales llegaron sus dos derrotas como rentado. Sin embargo, su última actuación reavivó su carrera: venció por KOT2 al ex retador mundialista Saddam Ali que le dio su primer título: campeón plata welter estadounidense del CMB.

En palabras con este medio, García manifestó: “Esta oportunidad me llega en el momento justo de madurez. Estoy muy motivado y quiero demostrar que sigo vigente. He tomado algunas decisiones en el pasado que perjudicaron mi record por llegar con lo justo a las peleas o aceptar peleas con pocos días de anticipación. Esta vez, ya venía trabajando con mi equipo y cuando llegó esta chance no lo dudamos. Se que voy de punto, pero estamos listos para dar el batacazo.”

El evento será organizado por Hard Hitting Promotions, una nueva empresa que viene pisando fuerte a lo largo y ancho de los Estados Unidos.